מוחמד באקר קאליבאף ( צילום: תקשורת איראנית )

בעוד המתיחות במזרח התיכון מגיעה לשיא חדש, פרסם היום (ראשון) יושב ראש הפרלמנט באיראן, מוחמד באקר קאליבאף, מסר חריף לעם האיראני בו הזהיר מפני תוכניות אמריקאיות למתקפה קרקעית.

"האויב שולח בגלוי מסרים של משא ומתן ודיאלוג, אך מתכנן בסתר מתקפה קרקעית", כתב קאליבאף באיגרת שפורסמה הבוקר. על פי דבריו, "האויב מתכנן מתקפה קרקעית מבלי להיות מודע לכך שכוחותינו המזוינים ממתינים לכניסת האמריקנים, להצית אותם ולהעניש את השותפים שלהם באזור". המסר הדרמטי מגיע על רקע דיווחים על הגעתם של אלפי חיילים אמריקנים למזרח התיכון בימים האחרונים.

פגיעה במטוס ה-E-3 Sentry (AWACS) ( צילום: צבא ארה"ב -רשתות )

"השיגורים שלנו נמשכים"

קאליבאף הדגיש באיגרתו כי "השיגורים שלנו נמשכים, הטילים שלנו לא ייפסקו, והנחישות שלנו גברה". לטענתו, "אנחנו מודעים לחולשת האויב ורואים בבירור את השפעות האימה והפחד בצבא האויב". יו"ר הפרלמנט טען כי "מה שמפרסמים הבכירים בשורות האויב על המשא ומתן מבטא את רצונותיהם" - רמז ברור למגעים הדיפלומטיים המתנהלים בימים אלה.

המסר מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, שעות ספורות לאחר שהנשיא טראמפ הודיע על הארכת האולטימטום לאיראן בעשרה ימים נוספים. טראמפ טען כי ההארכה באה "לבקשת ממשלת איראן" וכי "השיחות מתקדמות טוב מאוד", אך דבריו של קאליבאף מציירים תמונה שונה לחלוטין של המצב.

שר החוץ ויו"ר הפרלמנט האיראני ( צילום: מאת Mehr News Agency, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=185791347 | מאת Mehr News Agency, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=186565419 )

"ארה"ב מנסה להשיג באמצעים דיפלומטיים"

בסיום האיגרת, חתם קאליבאף בטענה חריפה: "ארצות הברית מכריזה על מה שלא השיגה במלחמה כמו הרשימה של חמישה עשר הסעיפים ומנסה להשיג אותם באמצעים דיפלומטיים". הוא התייחס כך להצעה האמריקאית בת 15 נקודות שהועברה לאיראן דרך פקיסטן, הכוללת דרישות להסרת מלאי האורניום המועשר והפסקת תוכנית הטילים הבליסטיים.

יצוין כי על פי דיווחים אמריקאיים, הפנטגון אכן מתכונן לשבועות של מבצעים קרקעיים מצומצמים באיראן, כאשר כוח של 2,500 לוחמי מרינס ו-2,500 מלחים הגיע למזרח התיכון במסגרת קבוצת התקיפה של ספינת הצליחה האמפיבית "טריפולי". גורמים בכירים בפנטגון מסרו כי המבצעים הפוטנציאליים עשויים לכלול פשיטות משולבות של כוחות מיוחדים וכוחות חיל רגלים קונבנציונליים.

במקביל למסרים הדיפלומטיים, איראן ממשיכה בפעילות צבאית אגרסיבית באזור. בימים האחרונים דווח על תקיפות מל"טים איראניות בשדה התעופה של כווית, שגרמו לשריפת ענק שנמשכה כמעט שלושה ימים. כמו כן, נפגע בסיס אמריקאי בסעודיה במתקפה שהובילה לפציעתם של 12 חיילים ולנזק כבד למטוס ביון מתקדם.

בעוד הצדדים ממשיכים לשלוח מסרים סותרים - דיפלומטיים מצד אחד וצבאיים מצד שני - נותרת השאלה האם המגעים שמתנהלים מאחורי הקלעים יובילו להסכם, או שהאזור צועד לקראת הסלמה נוספת. עדכונים נוספים בהמשך.