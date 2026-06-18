צוחקים כל הדרך אל הבנק. יו"ר הפרלמנט האיראני ונשיא איראן ( צילום: רשתות ערביות )

בריאיון חריג שמסר הלילה (בין רביעי לחמישי) לטלוויזיה האיראנית, חשף יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד-באקר קאליבאף פרטים חדשים על האופן שבו לדבריו כפתה איראן את ההסכם על ארצות הברית. לדבריו, טהראן השתמשה באיומים ישירים ובאולטימטומים כדי להכריח את הנשיא טראמפ להיעתר לדרישותיה.

"לבנון היא חלק מחזית ההתנגדות, לכן טבעי שכאשר נקבעת הפסקת אש, עליה לחול בכל החזיתות - ובמיוחד בלבנון", הבהיר קאליבאף. הוא הוסיף כי איראן הציבה תנאים ברורים למשא ומתן, ובהם סיום הלחימה בכל החזיתות והסרת הסנקציות. קאליבאף פירט את האופן שבו איראן השתמשה באיומים צבאיים כדי להכריח את וושינגטון להיעתר לדרישותיה. "כאשר ישראל תקפה בדאחיה, איימנו על ארה"ב והצבנו אולטימטום: יש לקבל את דרישותינו, אחרת נגיב", מסר. "טראמפ נאלץ לפרסם ציוץ ולומר לנתניהו שעליו לעצור את האש ולא לתקוף בדאחיה". לדבריו, כאשר הדאחיה הותקפה שוב, איראן ביצעה את מבצע "נצר" כדי להוכיח את נחישותה. "שם הבין האויב שכאשר אנחנו מדברים על משא ומתן - גם החרב שלנו מוכנה באותו הזמן", הדגיש.

מוחמד באקר קאליבאף ( צילום: תקשורת איראנית )

קאליבאף תיאר אירוע דרמטי שהתרחש ביום ראשון האחרון, כאשר איראן ניהלה משא ומתן עם המתווכים. "אז התרחש אירוע הדאחיה. שם, בעיצומו של המשא ומתן, צייצתי מיד שנגיב בוודאות לתקיפה בדאחייה", חשף. "לאחר מכן, אווירת המשא ומתן השתנתה לחלוטין".

יו"ר הפרלמנט האיראני הבהיר כי טהראן הודיעה במפורש שתגיב בכל תנאי. "הם אמרו: אל תגיבו. אבל אנחנו אמרנו: בוודאות נגיב, ואם תגיבו - נרחיב את היקף התגובה. זו בדיוק תרבות המשא ומתן כמאבק", הסביר.

קאליבאף חגג את ההישגים האיראניים בהסכם. "את כל מה שרצינו להשיג באמצעות פעולה צבאית, השגנו פי כמה וכמה באמצעות משא ומתן", טען. "אני לוחם ולא דיפלומט, אבל אני מנהל את עבודת הדיפלומטיה ברוח של לוחם".

התייחסו להסכם שנחתם, קאליבאף הגדיר אותו כ"תעודת הכישלון של ארה"ב". הוא הדגיש כי לפי ההבנות, הסרת המצור הייתה אמורה להתבצע בתוך 30 יום, אך טראמפ הודיע שהמצור יוסר כבר באותו לילה - "ובפועל כך אכן קרה".

קאליבאף סיים בהזהרה מאיימת: "אם האויב לא יבין את שפת ההיגיון, נתמודד איתו בשפת הכוח - האצבע שלנו על ההדק. אם ארה"ב לא תקיים את התחייבותה, גם איראן לא תקיים את התחייבותה".