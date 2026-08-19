איראן נערכה לתקיפת יעדים צבאיים אמריקניים באירופה במקרה של הסלמה במלחמה מול ארצות הברית - כך דווח הבוקר (רביעי) בעיתון הפייננשל טיימס הבריטי.
על פי הדיווח, גורמים המקורבים למשטר בטהראן מסרו כי איראן בוחנת את האפשרות לתקוף נכסים אמריקניים במדינות בדרום-מזרח אירופה. במקביל, בכירים איראנים כבר איימו בעבר כי במקרה של הסלמה נוספת - איראן תרחיב את טווח הירי שלה מעבר לגבולות המזרח התיכון, אך עד כה טרם התקבל איום מפורש לתקוף ביבשת אירופה.
על פי המידע שהגיע לידי העיתון, האיראנים סימנו יעדים ספציפיים באירופה. עולה כי נבחנה האפשרות לפגוע בבסיס חיל האוויר בזמר שבבולגריה.
רק בחודש שעבר אישרה בולגריה כי הבסיס שימש מטוסי תדלוק אמריקניים. גם קפריסין נמצאת על המפה האיראנית, שם בסיס בריטי כבר ספג פגיעת כטב"ם במרץ האחרון.
"הנקמה לא תישאר בגבולות המזרח התיכון"
"המסר האיראני ברור: אם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יחליט להסלים את העימות, הנקמה לא תישאר בגבולות המזרח התיכון", אמר אחד המקורות לעיתון. "אם ארה"ב תלך רחוק מדי, איראן תגן על עצמה בכל מחיר, תצא מהאזור ותכה גם באירופה".
מומחים במערב מעריכים כי האיום האיראני על אירופה הוא "אמיתי, אך מוגבל". איראן יכולה להשתמש בטילים בליסטיים לטווח בינוני, כמו סדרת טילי "שיהאב", כדי לפגוע ביעדים בדרום ובדרום-מזרח אירופה. גורמים במשטר בטהראן טוענים כי התקיפה על בסיס אמריקני בירדן בחודש שעבר, שבה נהרגו שלושה חיילים, הייתה "המדויקת ביותר" שביצעה איראן לטווח ארוך.
טהראן מעלה הילוך
התחושה בטהראן היא שעימות חזיתי נוסף הוא כבר לא שאלה של "אם", אלא "מתי". השיחות על פתיחת מצר הורמוז תקועות, והמנהיג העליון מוג'תבא ח'אמנאי מינה לאחרונה גורמים קיצוניים לתפקידי מפתח בביטחון ובצבא. המהלך הזה נתפס כאיתות ברור למערב: אם לא תגיעו להסכמות עם המתונים יותר, תצטרכו להתמודד עם הקיצוניים ביותר.
בנוסף לאיום הטילים, מתברר כי איראן בוחנת פגיעה בתשתיות קריטיות נוספות. מקורות מסרו כי נבחנה האפשרות לתקוף כבלי תקשורת אופטיים תת-ימיים במצר הורמוז במקרה של הסלמה. כזכור, נשיא ארה"ב טראמפ הבהיר כי אין כרגע שיחות בין וושינגטון לטהראן, והזהיר בעבר כי על כל פגיעה איראנית בספינה בהורמוז, ארה"ב תשמיד תשתית איראנית כמו גשר או תחנת כוח.
במקביל, דובר משרד החוץ האיראני, איסמאעיל בקאי, הכחיש את הטענות של איחוד האמירויות לפיהן טהראן שיגרה לעברה שני טילים בליסטיים. "התנהגות זו מנוגדת לעקרון השכנות הטובה ומשבשת את המאמצים המתמשכים לחזק את האמון בין מדינות האזור ולמנוע הסלמה", מסר בקאי.
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