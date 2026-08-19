איראן נערכה לתקיפת יעדים צבאיים אמריקניים באירופה במקרה של הסלמה במלחמה מול ארצות הברית - כך דווח הבוקר (רביעי) בעיתון הפייננשל טיימס הבריטי.

על פי הדיווח, גורמים המקורבים למשטר בטהראן מסרו כי איראן בוחנת את האפשרות לתקוף נכסים אמריקניים במדינות בדרום-מזרח אירופה. במקביל, בכירים איראנים כבר איימו בעבר כי במקרה של הסלמה נוספת - איראן תרחיב את טווח הירי שלה מעבר לגבולות המזרח התיכון, אך עד כה טרם התקבל איום מפורש לתקוף ביבשת אירופה.

על פי המידע שהגיע לידי העיתון, האיראנים סימנו יעדים ספציפיים באירופה. עולה כי נבחנה האפשרות לפגוע בבסיס חיל האוויר בזמר שבבולגריה.

רק בחודש שעבר אישרה בולגריה כי הבסיס שימש מטוסי תדלוק אמריקניים. גם קפריסין נמצאת על המפה האיראנית, שם בסיס בריטי כבר ספג פגיעת כטב"ם במרץ האחרון.

"הנקמה לא תישאר בגבולות המזרח התיכון"

"המסר האיראני ברור: אם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יחליט להסלים את העימות, הנקמה לא תישאר בגבולות המזרח התיכון", אמר אחד המקורות לעיתון. "אם ארה"ב תלך רחוק מדי, איראן תגן על עצמה בכל מחיר, תצא מהאזור ותכה גם באירופה".

מומחים במערב מעריכים כי האיום האיראני על אירופה הוא "אמיתי, אך מוגבל". איראן יכולה להשתמש בטילים בליסטיים לטווח בינוני, כמו סדרת טילי "שיהאב", כדי לפגוע ביעדים בדרום ובדרום-מזרח אירופה. גורמים במשטר בטהראן טוענים כי התקיפה על בסיס אמריקני בירדן בחודש שעבר, שבה נהרגו שלושה חיילים, הייתה "המדויקת ביותר" שביצעה איראן לטווח ארוך.