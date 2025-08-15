דרמה בטהרן: בכירי המשטר קוראים לרפורמה מקיפה

במערכת הפוליטית האיראנית מתגבר הדיון בצורך בשינוי כיוון אסטרטגי, על רקע תבוסות בזירה הבין־לאומית והחרפה במצב הפנימי - כך עולה מסקירה מקיפה ב'איראן אינטרנשיונל'.

באורח מפתיע, הנשיא לשעבר חסן רוחאני הצטרף אתמול (חמישי) לקריאות גוברות מצד בכירים ואקדמאים לשינוי יסודי במדיניות הרפובליקה האיסלאמית.

"לא ניתן להציל את המדינה אלא אם כולנו נהיה משרתי העם – ונכיר בכך שהריבונות שייכת לעם", צוטט רוחאני באתר "אנתחאב". לדבריו, "האומה האיראנית היא בעלת איראן".

רוחאני קרא גם לרפורמה עמוקה במדיניות התקשורת, ולאפשר ערוצים פרטיים לצד ערוץ המדינה: "צריך להיות לנו 10, 20, 30 ערוצים בבעלות פרטית. אם אנו רוצים שהעם יהיה איתנו – זו הדרך".

"חובה לנהל משא ומתן"

דבריו של רוחאני באים על רקע לחץ גובר: תוצאות מאכזבות במלחמת יוני מול ישראל, כלכלה מוכת סנקציות וניהול כושל, ומשברי מים וחשמל בקיץ לוהט שדחפו את הציבור לקצה. הנשיא הנוכחי מסעוד פזשכיאן אף רמז לאחרונה כי הכוח האמיתי מצוי בידי גורמים אחרים, במיוחד בנושאי מדיניות חוץ.

רוחאני אמר כי יש לשפר את היחסים עם אירופה, שכנותיה של איראן, ואף עם המערב ובכלל זה ארצות הברית: "אם זה משרת את האינטרסים שלנו – מדוע לא? זו לא רק זכותנו אלא חובתנו".

"איראן חרבה"

הקריאות לשינוי הגיעו גם מהחברה האקדמית. הסוציולוג הבכיר תקי אזאד ארמאקי הזהיר כי "הממשלה ניצבת בפני שתי אפשרויות: לשנות את דרכיה המיושנות – או להיקלע למבוי סתום". הוא קרא לאימוץ נורמות בינלאומיות כדי להתמודד עם האתגרים הפוליטיים, הכלכליים והתרבותיים ולשפר את תדמיתה העולמית של איראן.

הביקורת החריפה ביותר נשמעה מצד חברת הפרלמנט לשעבר פרוונה סלחשורי, שהפנתה אצבע מאשימה ישירות לעבר המנהיג העליון עלי חמינאי: "עם הדוקטרינה של 'האומה האיסלאמית', הרפובליקה האיסלאמית לא בנתה אומה – ולא שמרה על האומה האיראנית".

לדבריה, "מה שנותר הוא איראן חרבה, ומה'אומה האיסלאמית' – רק קללות ושנאה כלפיה". סלחשורי האשימה את חמינאי גם ב"בזבוז הכבוד והחוכמה" עם מדיניות "לא מלחמה, לא משא ומתן", שלדבריה הובילה בפועל הן למלחמה והן למשא ומתן, וכעת המדינה אף נאבקת לשמר את עצמה.