כיכר השבת
הלחץ מתגבר

דרמה בטהרן: בכירי המשטר קוראים לרפורמה מקיפה

בכירים לשעבר, אקדמאים ואישי ציבור מזהירים כי המשך הקיפאון עלול להוביל לשיתוק או להתפרצות מחודשת של מחאה | הנשיא לשעבר חסן רוחאני קורא להחזיר את הריבונות לידי העם, לפתוח את שוק התקשורת ולהפחית מתחים עם המערב (בעולם)

1תגובות
(צילום: http://www.rouhani.ir/)

במערכת הפוליטית האיראנית מתגבר הדיון בצורך בשינוי כיוון אסטרטגי, על רקע תבוסות בזירה הבין־לאומית והחרפה במצב הפנימי - כך עולה מסקירה מקיפה ב' אינטרנשיונל'.

באורח מפתיע, הנשיא לשעבר חסן רוחאני הצטרף אתמול (חמישי) לקריאות גוברות מצד בכירים ואקדמאים לשינוי יסודי במדיניות הרפובליקה האיסלאמית.

"לא ניתן להציל את המדינה אלא אם כולנו נהיה משרתי העם – ונכיר בכך שהריבונות שייכת לעם", צוטט רוחאני באתר "אנתחאב". לדבריו, "האומה האיראנית היא בעלת איראן".

רוחאני קרא גם לרפורמה עמוקה במדיניות התקשורת, ולאפשר ערוצים פרטיים לצד ערוץ המדינה: "צריך להיות לנו 10, 20, 30 ערוצים בבעלות פרטית. אם אנו רוצים שהעם יהיה איתנו – זו הדרך".

"חובה לנהל משא ומתן"

דבריו של רוחאני באים על רקע לחץ גובר: תוצאות מאכזבות במלחמת יוני מול ישראל, כלכלה מוכת סנקציות וניהול כושל, ומשברי מים וחשמל בקיץ לוהט שדחפו את הציבור לקצה. הנשיא הנוכחי מסעוד פזשכיאן אף רמז לאחרונה כי הכוח האמיתי מצוי בידי גורמים אחרים, במיוחד בנושאי מדיניות חוץ.

רוחאני אמר כי יש לשפר את היחסים עם אירופה, שכנותיה של איראן, ואף עם המערב ובכלל זה ארצות הברית: "אם זה משרת את האינטרסים שלנו – מדוע לא? זו לא רק זכותנו אלא חובתנו".

"איראן חרבה"

הקריאות לשינוי הגיעו גם מהחברה האקדמית. הסוציולוג הבכיר תקי אזאד ארמאקי הזהיר כי "הממשלה ניצבת בפני שתי אפשרויות: לשנות את דרכיה המיושנות – או להיקלע למבוי סתום". הוא קרא לאימוץ נורמות בינלאומיות כדי להתמודד עם האתגרים הפוליטיים, הכלכליים והתרבותיים ולשפר את תדמיתה העולמית של איראן.

הביקורת החריפה ביותר נשמעה מצד חברת הפרלמנט לשעבר פרוונה סלחשורי, שהפנתה אצבע מאשימה ישירות לעבר המנהיג העליון עלי חמינאי: "עם הדוקטרינה של 'האומה האיסלאמית', הרפובליקה האיסלאמית לא בנתה אומה – ולא שמרה על האומה האיראנית".

לדבריה, "מה שנותר הוא איראן חרבה, ומה'אומה האיסלאמית' – רק קללות ושנאה כלפיה". סלחשורי האשימה את חמינאי גם ב"בזבוז הכבוד והחוכמה" עם מדיניות "לא מלחמה, לא משא ומתן", שלדבריה הובילה בפועל הן למלחמה והן למשא ומתן, וכעת המדינה אף נאבקת לשמר את עצמה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ונשל גוים רבים מפניך החתי והגרגשי והאמרי והכנעני והפרזי והחוי והיבוסי שבעה גוים רבים ועצומים ממך ונתנם אלהיך לפניך והכיתם החרם תחרים אתם לא תכרת להם ברית ולא תחנם
חפצחיים

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר