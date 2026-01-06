מניין ההרוגים בשמונת ימי המחאה באיראן עלה ל-35 בני אדם, בהם 29 אזרחים, ארבעה ילדים, ושני אנשי כוחות ביטחון, כך עולה מנתונים שפורסמו בסוכנות הידיעות Human Rights Activists.

כמו כן, על פי הדיווח, למעלה מ-1,200 מפגינים נעצרו עד כה על ידי המשטר האיראני.

יצוין כי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, העביר אתמול מסר חד משמעי ומאיים לעבר המשטר באיראן שלא יעז לפגוע במפגינים במדינה.

בשיחה עם כתבים באייר פורס 1, בדרכו חזרה לבית הלבן, התבטא הנשיא טראמפ: "אנחנו עוקבים מקרוב אחרי מה שקורה באיראן, אם הם יהרגו מפגינים כמו שהם עשו בעבר - הם יקבלו מכה מאוד חזקה".

כמו כן, רק בסוף השבוע התבטא הנשיא: "אם הם ימשיכו להרוג באלימות מפגינים שלווים, נבוא להצלתם. אנחנו מוכנים לפעולה".

כזכור, העימות הקטלני ביותר תועד בעיר מאלקשאהי שבמחוז אילאם, שם פתחו כוחות הביטחון באש לעבר מפגינים ביום שבת. לפי מידע שהגיע לרשת "איראן אינטרנשיונל", לפחות חמישה בני אדם נהרגו באירוע ו-30 נוספים נפצעו. במקביל, דווח על לפחות 51 פצועים במוקדים אחרים במדינה, מרביתם כתוצאה מירי כדורי רסס וגומי.

כמו כן, בבירה טהרן נפרסו כוחות גדולים, כולל סוכנים בלבוש אזרחי, סביב הבזאר הגדול ומרכזי הקניות. סרטונים שהופצו הראו שימוש בגז מדמיע והפעלת יחידות רכיבה על אופנועים נגד מפגינים שקראו קריאות נגד השלטון ברחוב ג'מהורי ובשכונות מגורים. רשויות הממשל הגבילו משמעותית את הגישה לאינטרנט באזורי העימות, ותושבים דיווחו על קושי בשליחת הודעות טקסט בסיסיות שנמשך שעות ארוכות.

אמש נצפו מחאות ענק באוניברסיטת שיראז, והעימותים ברחובות המשיכו כשמפגינים נצפו מבעירים רכבים בכבישים, וקוראים קריאות בגנות המשטר.

במקביל, ערוץ ברשת המייצג סוחרים בבזאר הגדול של טהראן קרא לבעלי חנויות במספר בזארים להתגייס היום בשעה 12:00, ולצאת בצעדות מתואמות לכיוון הפרלמנט האיראני.

הנסיך האיראני הגולה, רזה פהלווי, התייחס לאירועים והצהיר כי הוא עומד לצד משפחות ההרוגים. פהלווי פנה למנהיג העליון עלי ח'אמנאי ואמר: "בשפיכת דמם של הילדים הטהורים ביותר בארץ הזו, קירבתם את מפלתכם. לא ניסוג עד להשמדה המלאה של המשטר האנטי-איראני". גם עבדאללה מוהתדי, מנהיג מפלגת קומלה הכורדית, גינה את "הפשע הגדול" של משמרות המהפכה והביע תנחומים למשפחות הנרצחים.