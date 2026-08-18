כוחות הביטחון האיראניים פשטו באלימות קשה על הכפר פארצ'סטאן-א גורואי, הסמוך לעיר איזה בדרום איראן, ועצרו שלושה מבני משפחתו של קיאן פירפלאק, ילד בן תשע שנהרג במהלך גל המחאות ההמוניות ששטף את המדינה בשנת 2022. כך דווח ב"איראן אינטרנשיונל".

על פי הדיווח, הפשיטה הלילית בוצעה על ידי עשרות אנשי משמרות המהפכה ממחוז חוזסטאן, כשהם מלווים בכלי רכב ממוגנים ובסיוע אלקטרוני של רחפני מעקב. הלוחמים, שהיו מצוידים באפודים חסיני כדורים ובנשקים בעלי כוונות לייזר, פרצו למקום ועצרו את השלושה תוך הפעלת כוח רב והובלתם ליעד בלתי ידוע.

העצורים באירוע הם ג'משיד מולאי, קרוב משפחה מקורב של אם הילד, יחד עם אסמאעיל מולאי וחוסיין מולאי. ג'משיד מולאי, משורר וכותב צעיר המוכר תחת שם העט "רייקא", סובל ממחלת הסכרת ונזקק להזרקת אינסולין סדירה, דבר המעורר חשש כבד במיוחד לשלומו. על פי המידע שהתקבל מהשטח, שעות ספורות לאחר המעצר הועבר ג'משיד לבית החולים המקומי כשהוא סובל מזרוע שבורה ומפציעות קשות בכל חלקי גופו כתוצאה מאלימות אנשי כוחות הביטחון, אך זמן קצר לאחר מכן נלקח שוב על ידי גורמי הממשל ומאז נעלמו עקבותיו. קרובי המשפחה מדווחים כי לא התקבל כל מידע רשמי על מקום החזקתם של השלושה או על מצבם הרפואי.

סיפורה של משפחת פירפלאק הפך לאחד מהסמלים המרכזיים והכואבים ביותר של מחאות "אישה, חיים, חירות", שהתפרצו ברחבי איראן בעקבות מותה של הצעירה מהסא אמיני בעת שהוחזקה במעצר על ידי משטרת הצניעות. הילד קיאן פירפלאק נורה למוות ב-16 בנובמבר 2022 בעת ששהה ברכב הוריו במהלך מהומות בעיר איזה, וארגוני זכויות אדם יחד עם בני המשפחה האשימו ישירות את כוחות הביטחון האיראניים בפתיחה באש חיה לעבר כלי הרכב. אביו של הילד נפצע באורח קשה באותו אירוע, בעוד הרשויות בטהרן ניסו להתנער מאחריות וטענו כי הירי בוצע על ידי "חמושים אלמונים".

הפשיטה הנוכחית אינה המקרה הראשון שבו המשטר האיראני פועל בכוח נגד בני המשפחה. הכפר שבו בוצעו המעצרים כבר ידע בעבר תקריות דמים, כאשר בחודש יוני 2023 נורה למוות פויה מולאי-ראד, קרוב משפחה נוסף של האם, במהלך אזכרה שנערכה לילד. גם במקרה ההוא דחו בני המשפחה את גרסת השלטונות שטענו כי הצעיר היווה איום על כוחות הביטחון. הפעילות הצבאית הנרחבת והמעצרים החוזרים מעידים על מדיניות שיטתית של המשטר בטהרן להפעיל לחץ מתמשך על משפחות קורבנות המחאה, במטרה למנוע מהן להנציח את יקירהן או להמשיך להשמיע קוראת תיגר נגד השלטון.