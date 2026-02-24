"מוש עלי" על העץ: המיצג המשפיל שהבעיר את טהרן | צפו

מרד בטהרן - צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א מרד בטהרן | צילום: צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:07 מרד בטהרן ( צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א )

בלב אוניברסיטת שריף היוקרתית בטהרן, שם מתחנכים מהנדסי העתיד של איראן, התעוררו הסטודנטים הבוקר (שני) למחזה שהשאיר את משמרות המהפכה המומים: בובות של המנהיג העליון עלי חמינאי ובנו מוג'תבא מתנדנדות על עץ, תחת הכינוי המבזה "מוש עלי" - העכבר עלי. המסר של הדור הצעיר ברור: מי שנחשב לאליל בעיני המשטר, הפך בעיני עמו למכרסם קטן שנלכד במלכודת של עצמו.

המיצג הנועז מגיע על רקע התרחבות גל המחאות באוניברסיטאות בטהרן, כאשר סטודנטים ממשיכים לאתגר את המשטר למרות הדיכוי האכזרי. תיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות מראים כיצד סטודנטיות קורעות תמונות של לוחמי המשטר שחוסלו במהלך מבצע "עם כלביא" מקירות האוניברסיטה, תוך קריאות "מוות לחמינאי" ו"המוות לדיקטטור".

רחובות טהרן - צילום: מהרשתות הערביות רחובות טהרן | צילום: צילום: מהרשתות הערביות 10 10 0:00 / 0:26 רחובות טהרן ( צילום: מהרשתות הערביות )

המחאות חודשו אתמול באוניברסיטאות אמיר כביר ושריף, עם התרחבות למספר מוקדים ברחבי המדינה. העימותים כללו אלימות בין סטודנטים מתנגדי המשטר לבין אנשי הבסיג', המיליציה של משמרות המהפכה. למרות הדיכוי האכזרי של גל המחאות הקודם, המפגינים ממשיכים להפגין אומץ מול המשטר. האם טראמפ יתקוף בקרוב ואיך מתכוננים באיראן לתקיפה הצפויה של ארה"ב? | סיקור מהמצב המתוח יוסי נכטיגל | 23.02.26 במקביל למחאות, נרשמו אירועים מסתוריים באזור לשכת המנהיג העליון. על פי דיווח ברשת "מנותו" המשדרת בפרסית מלונדון, מספר בתי ספר באזור הסמוך למוסד הנשיאות ולמשרדו של חמינאי נסגרו הבוקר באופן פתאומי והתלמידים הוחזרו לבתיהם באמצעות הסעות. סביב השעה 07:00 נמסרה למשפחות הודעה ללא התרעה מוקדמת על סגירת בתי הספר.

טהרן ( צילום: שאטרסטוק )

עוד צוין כי בלילה שלפני כן, בסביבות השעה 23:00, נרשמה נוכחות רחבה של אמבולנסים, משטרה וכוחות מיוחדים באזור. עד כה לא פורסמה סיבה רשמית לסגירת המוסדות, מה שמעלה תהיות על מצבו של המנהיג העליון בן ה-86.

כזכור, על פי דיווח בניו יורק טיימס, חמינאי העביר למקורביו הנחיות כיצד לפעול במקרה שהוא יחוסל בתקיפות של ארה"ב וישראל. הוא מינה בשיא המחאות בינואר את מקורבו, עלי לאריג'אני, למנהל המדינה בפועל. המהלך הזה דחק הצידה את הנשיא מסעוד פזשכיאן, מנתח לב שהפך לפוליטיקאי, שממשיך לומר בפומבי כי "אני רופא, לא פוליטיקאי".

האירועים מתרחשים על רקע מתיחות חסרת תקדים בין איראן לבין ארצות הברית וישראל. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר כי "אם לא נגיע להסכם - זה יהיה יום רע מאוד" עבור איראן, בעוד בחשבון הרשמי של הרפובליקנים בסנאט שיגרו הלילה איום ברור: "הזמן אוזל, המשטר האיראני צריך לקחת ברצינות את דבריו של הנשיא".

משטר האייתוללות ממשיך להזהיר את ארה"ב ממתקפה נגד איראן. סגן שר החוץ האיראני, קאזם חריבאבדי, הזהיר: "כל תוקפנות תביא לתוצאות שמעבר לגבולות המדינה המותקפת". עם זאת, נראה כי הדור הצעיר באיראן כבר לא מפחד מהמשטר - והבובות התלויות באוניברסיטת שריף מהוות עדות חזקה לכך.