אחרי שני לילות של חילופי אש אינטנסיביים בין ארצות הברית לאיראן, הלילה החולף (בין חמישי לשישי) עבר בשקט יחסי. גם במהלך שעות הבוקר לא דווח על חידוש העימותים, כאשר גורם אמריקני בכיר מסר כי וושינגטון בוחרת כעת "לתת לדיפלומטיה להוביל". אולם בצהריים, כשנדמה היה שהמתיחות פוחתת, הגיעו מטהראן איומים מפורשים בהסלמה - גם כלפי ישראל.

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, מוחמד באקר זולקדר, השמיע איום חריף בהתייחסו לנשיא טראמפ. "הדמות השנואה ביותר בעולם הפנתה שוב כלפי האומה האיראנית הגדולה את אותן המילים המתארות באמת אותו עצמו", אמר זולקדר לפי התקשורת האיראנית. "הוא כועס על עוצמתו של האפוס ההיסטורי שחוללו עמי איראן ועיראק במסע הלוויה של גופתו הטהורה של המנהיג השהיד".

זולקדר המשיך והבהיר את עמדת טהראן: "כפי שהודענו בעבר, תקיפה נגד תשתיות תיענה בפעולת תגמול, וגם המשטר הציוני הפושע, שעומד מאחורי מעשי הרשע הללו, לא יהיה חסין מפני תגובת הלוחמים". האיום המפורש כלפי ישראל מגיע על רקע הערכות מודיעיניות לפיהן ירושלים מעורבת בתיאום עם וושינגטון בנוגע לפעולות נגד איראן.

קטאר פועלת בקדחתנות למניעת מלחמה

במקביל לאיומים האיראניים, דיווח העיתון "ניו יורק טיימס" כי המתווכות האזוריות - ובראשן קטאר - פועלות ב"קדחתנות" כדי למנוע את חידוש המלחמה בין ארצות הברית לאיראן. שני גורמים אמרו לעיתון האמריקני כי קטאר נמצאת כעת במגעים אינטנסיביים עם שני הצדדים, בניסיון להביא להרגעה.

המאמצים הדיפלומטיים מגיעים לאחר שבימים האחרונים הצבא האמריקני המשיך בהכנות אינטנסיביות לתקיפות אפשריות. על סיפון נושאת המטוסים USS אברהם לינקולן, המוצבת בים הערבי, נצפו צוותים טוענים מטוסי קרב מסוג F-18 בחימוש כבד, בעוד טייסים מתרגלים תרגילי מוכנות.

גורם בכיר בממשל האמריקני הסביר את האסטרטגיה: "אנחנו תוקפים ואז עוצרים כדי למנוע הסלמה ולאפשר לדיפלומטיה לעבוד". לדבריו, ארצות הברית שומרת על רשימת מטרות מפורטת כמנוף מול טהראן, אך כרגע מעדיפה לתת למאמצים הדיפלומטיים הזדמנות.