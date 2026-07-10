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מתיחות בשיאה

איראן מאיימת בהסלמה: "גם ישראל לא תהיה חסינה" | קטאר פועלת בקדחתנות למנוע מלחמה נוספת

מזכיר המועצה לביטחון לאומי באיראן מאיים בפעולת תגמול, ומאיים במתקפה ישירה על ישראל | הלילה עבר בשקט, בלי תקיפות. ברקע: קטאר מתווכת בין וושינגטון לטהרן להרגעת הרוחות | ארה"ב: "בינתיים נותנים לדיפלומטיה להוביל" (בעולם)

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התקיפה אמריקנית הלילה

אחרי שני לילות של חילופי אש אינטנסיביים בין ל, הלילה החולף (בין חמישי לשישי) עבר בשקט יחסי. גם במהלך שעות הבוקר לא דווח על חידוש העימותים, כאשר גורם אמריקני בכיר מסר כי וושינגטון בוחרת כעת "לתת לדיפלומטיה להוביל". אולם בצהריים, כשנדמה היה שהמתיחות פוחתת, הגיעו מטהראן איומים מפורשים בהסלמה - גם כלפי ישראל.

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, מוחמד באקר זולקדר, השמיע איום חריף בהתייחסו לנשיא . "הדמות השנואה ביותר בעולם הפנתה שוב כלפי האומה האיראנית הגדולה את אותן המילים המתארות באמת אותו עצמו", אמר זולקדר לפי התקשורת האיראנית. "הוא כועס על עוצמתו של האפוס ההיסטורי שחוללו עמי איראן ועיראק במסע הלוויה של גופתו הטהורה של המנהיג השהיד".

זולקדר המשיך והבהיר את עמדת טהראן: "כפי שהודענו בעבר, תקיפה נגד תשתיות תיענה בפעולת תגמול, וגם המשטר הציוני הפושע, שעומד מאחורי מעשי הרשע הללו, לא יהיה חסין מפני תגובת הלוחמים". האיום המפורש כלפי ישראל מגיע על רקע הערכות מודיעיניות לפיהן ירושלים מעורבת בתיאום עם וושינגטון בנוגע לפעולות נגד איראן.

קטאר פועלת בקדחתנות למניעת מלחמה

במקביל לאיומים האיראניים, דיווח העיתון "ניו יורק טיימס" כי המתווכות האזוריות - ובראשן קטאר - פועלות ב"קדחתנות" כדי למנוע את חידוש המלחמה בין ארצות הברית לאיראן. שני גורמים אמרו לעיתון האמריקני כי קטאר נמצאת כעת במגעים אינטנסיביים עם שני הצדדים, בניסיון להביא להרגעה.

המאמצים הדיפלומטיים מגיעים לאחר שבימים האחרונים הצבא האמריקני המשיך בהכנות אינטנסיביות לתקיפות אפשריות. על סיפון נושאת המטוסים USS אברהם לינקולן, המוצבת בים הערבי, נצפו צוותים טוענים מטוסי קרב מסוג F-18 בחימוש כבד, בעוד טייסים מתרגלים תרגילי מוכנות.

גורם בכיר בממשל האמריקני הסביר את האסטרטגיה: "אנחנו תוקפים ואז עוצרים כדי למנוע הסלמה ולאפשר לדיפלומטיה לעבוד". לדבריו, ארצות הברית שומרת על רשימת מטרות מפורטת כמנוף מול טהראן, אך כרגע מעדיפה לתת למאמצים הדיפלומטיים הזדמנות.

רגע ניסיון ההתנקשות בנשיא לשעבר דונלד טראמפ, במהלך עצרת בחירות בפנסילבניה (צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א לזכויות יוצרים)

רקע: מודיעין ישראלי על תוכנית התנקשות בטראמפ

המתיחות הנוכחית מתרחשת על רקע מודיעין שהעבירה ישראל לארצות הברית על תוכנית איראנית מחודשת להתנקשות בנשיא טראמפ. לפי דיווח בעיתון "וול סטריט ג'ורנל", הממצאים מצביעים על הסלמה משמעותית במאמצי טהראן לפגוע במנהיג האמריקני.

הרקע לאיום האיראני המתמשך נעוץ בחיסול הגנרל קאסם סולימאני, מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה, שחוסל בפקודת טראמפ בכהונתו הראשונה. "הם רוצים לחסל את מנהיג ארצות הברית - אותי", אמר טראמפ השבוע במסיבת עיתונאים באנקרה. "ראיתי הבוקר - אני על כל רשימה שלהם".

כעת, כשהמתיחות הצבאית בשיאה, נותרה השאלה האם המאמצים הדיפלומטיים יצליחו למנוע הסלמה נוספת, או שהאיומים האיראניים יתממשו בשטח.

צה"לארה"באיראןדונלד טראמפישראלקטארעלי חמינאי
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לצערנו אירן כבר לא מפחדת מאף מדינה בעולם לא מארה"ב ולא מישראל כי אירן נהיתה המעצמה הגדולה והחזקה בעולם מה שאומר שישראל מדינה חלשה ואינה יכולה מול איאן
ישראל
ובכן מה עם עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה שזה גם כולל אירן תימן וכו'
יאללה
איראן לא נהיית חזקה נהיית חוצפנית בעקבתא דמשיח חוצפה יסגי
דוד

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