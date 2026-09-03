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ההסתערות הישראלית נבלמה

איראן איימה על ארה"ב: "נתקוף בכוח" אם ישראל תפשוט על הרכס הלבנוני

משמרות המהפכה העבירו אזהרה דרמטית לוושינגטון באוגוסט • לחץ אמריקני הוביל לדחיית ההסתערות הישראלית | קצינים איראניים בכירים נצורים במתקן תת-קרקעי (חדשות)

5תגובות
לבנון (צילום: אייל מרגולין, פלאש 90)

תחקיר מקיף של סוכנות הידיעות רויטרס שפורסם היום (חמישי), חושף כי משמרות המהפכה האיראנית העבירו בחודש אוגוסט האחרון אזהרה חמורה לארצות הברית, לפיה טהראן תגיב במתקפה רחבת היקף לכל מהלך צבאי ישראלי כולל על רכס עלי א-טאהר שבדרום .

המסר האיראני, שהועבר דרך עומאן ששימשה כמתווכת, הוביל ללחץ אמריקני כבד על ירושלים ולדחיית ההסתערות המתוכננת.

על פי התחקיר, הרכס האסטרטגי מהווה מוקד מתיחות מרכזי בעימות, שכן הקים בו מרכז פיקוד תת-קרקעי עצום ומחסני אמל"ח. כוחות צה"ל, שכבשו שטחים נרחבים מדרום לרכס, כיתרו למעשה את המתקן והשתלטו על המרחב הסובב אותו. בתוך המתקן נצורים עשרות מחבלים, ויחד איתם - למעלה מתריסר אנשי משמרות המהפכה, בהם לפחות שני קצינים בכירים.

גורם זר המעורה בפרטים מסר לרויטרס כי בעקבות האולטימטום האיראני, הופעל לחץ אמריקני משמעותי על ישראל. הלחץ הדיפלומטי, שהגיע מ, הוביל בסופו של דבר לדחיית ההסתערות הישראלית המתוכננת על הרכס. המסר האיראני היה ברור: כל פעולה צבאית ישראלית במקום תיענה בתגובה צבאית רחבת היקף מצד טהראן.

רכס עלי א-טאהר, המשקיף לעבר דרום-מזרח לבנון, הוגדר על ידי צה"ל כאחד מ"המוקדים המבצעיים העיקריים" בלחימה בדרום לבנון. המרכז התת-קרקעי שהקים בו חיזבאללה משמש כמתקן פיקוד מרכזי ומאגר נשק אסטרטגי. השליטה הישראלית על השטחים הסובבים את הרכס הפכה את המחבלים ואנשי משמרות המהפכה הנצורים בתוכו למנותקים מכל אפשרות לחילוץ או אספקה.

בכירי חיזבאללה הודו בהצהרות פומביות כי הם שולטים בגבעה ומתעמתים עם כל התקדמות ישראלית, אך סירבו לספק פרטים על מהות המתקן במקום. בשיחה עם סוכנות רויטרס, לשכת התקשורת של ארגון הטרור בחרה שלא לאשר או להכחיש רשמית את קיומו של המסר האיראני, אך ציינה כי זוהי "מסקנה טבעית" שאזהרה כזו אכן נשלחה.

" רואה בכל מהלך ישראלי קרקעי בדרום לבנון, ובמיוחד בהתרחבות טריטוריאלית, הפרה חמורה של הסכם אסלאמאבאד", טענו בלשכת התקשורת של חיזבאללה. הם התייחסו למזכר ההבנות מיוני האחרון בין ארצות הברית לאיראן, שכלל הבנות לגבי הפסקת אש בלבנון. לטענתם, כל פעולה ישראלית ברכס תהווה הפרה של ההבנות הללו.
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5 תגובות

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5
אז מתי המטומטמים בממשלה יאשרו לכבוש. רק וינטר
דוד
4
בס"ד עוד מעט לא יהיה להם כסף לשלם לחיילים שלהם אז אפשר להפציץ בקרוב את המחבלים.
חיים
3
נתניהו שומר את זה צמוד לבחירות כדי לקבל דחיהההה
יוסי

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