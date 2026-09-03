תחקיר מקיף של סוכנות הידיעות רויטרס שפורסם היום (חמישי), חושף כי משמרות המהפכה האיראנית העבירו בחודש אוגוסט האחרון אזהרה חמורה לארצות הברית, לפיה טהראן תגיב במתקפה רחבת היקף לכל מהלך צבאי ישראלי כולל על רכס עלי א-טאהר שבדרום לבנון.

המסר האיראני, שהועבר דרך עומאן ששימשה כמתווכת, הוביל ללחץ אמריקני כבד על ירושלים ולדחיית ההסתערות המתוכננת.

על פי התחקיר, הרכס האסטרטגי מהווה מוקד מתיחות מרכזי בעימות, שכן חיזבאללה הקים בו מרכז פיקוד תת-קרקעי עצום ומחסני אמל"ח. כוחות צה"ל, שכבשו שטחים נרחבים מדרום לרכס, כיתרו למעשה את המתקן והשתלטו על המרחב הסובב אותו. בתוך המתקן נצורים עשרות מחבלים, ויחד איתם - למעלה מתריסר אנשי משמרות המהפכה, בהם לפחות שני קצינים בכירים.

גורם זר המעורה בפרטים מסר לרויטרס כי בעקבות האולטימטום האיראני, הופעל לחץ אמריקני משמעותי על ישראל. הלחץ הדיפלומטי, שהגיע מוושינגטון, הוביל בסופו של דבר לדחיית ההסתערות הישראלית המתוכננת על הרכס. המסר האיראני היה ברור: כל פעולה צבאית ישראלית במקום תיענה בתגובה צבאית רחבת היקף מצד טהראן.

רכס עלי א-טאהר, המשקיף לעבר דרום-מזרח לבנון, הוגדר על ידי צה"ל כאחד מ"המוקדים המבצעיים העיקריים" בלחימה בדרום לבנון. המרכז התת-קרקעי שהקים בו חיזבאללה משמש כמתקן פיקוד מרכזי ומאגר נשק אסטרטגי. השליטה הישראלית על השטחים הסובבים את הרכס הפכה את המחבלים ואנשי משמרות המהפכה הנצורים בתוכו למנותקים מכל אפשרות לחילוץ או אספקה.

בכירי חיזבאללה הודו בהצהרות פומביות כי הם שולטים בגבעה ומתעמתים עם כל התקדמות ישראלית, אך סירבו לספק פרטים על מהות המתקן במקום. בשיחה עם סוכנות רויטרס, לשכת התקשורת של ארגון הטרור בחרה שלא לאשר או להכחיש רשמית את קיומו של המסר האיראני, אך ציינה כי זוהי "מסקנה טבעית" שאזהרה כזו אכן נשלחה.

"איראן רואה בכל מהלך ישראלי קרקעי בדרום לבנון, ובמיוחד בהתרחבות טריטוריאלית, הפרה חמורה של הסכם אסלאמאבאד", טענו בלשכת התקשורת של חיזבאללה. הם התייחסו למזכר ההבנות מיוני האחרון בין ארצות הברית לאיראן, שכלל הבנות לגבי הפסקת אש בלבנון. לטענתם, כל פעולה ישראלית ברכס תהווה הפרה של ההבנות הללו.