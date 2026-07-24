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נפרד בכבוד: כנס פרידה מרגש לשגריר ישראל באוקראינה באומן

שגריר ישראל באוקראינה מיכאל ברודסקי נפרד מתפקידו בכנס מיוחד באומן • רבני העיר והקהילה היהודית הודו לו על פעילותו לחיזוק הקשרים בין המדינות | רועי רוזנבליט ישמש כשגריר החדש (בעולם)

שגריר ישראל באוקראיינה וחבר הכנסת אליהו רביבו (צילום: ללא קרדיט)

כנס פרידה חגיגי התקיים היום בעיר אומן שבאוקראינה, לכבוד שגריר ישראל במדינה, מיכאל ברודסקי, עם סיום כהונתו. האירוע המרגש, שאורגן על ידי מרכז ברסלב ורב העיר אומן הרב יעקב ג'אן שליט"א, הפך לנקודת מפגש מרכזית לנציגי הקהילה היהודית והרשויות המקומיות.

בין המשתתפים בכנס נמנו דמויות מרכזיות בחיי הקהילה היהודית באוקראינה: רבה של העיר אומן הרב יעקב ג'אן שליט"א, יו"ר פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה הרב מאיר סטמבלר, רבה של העיר ויניצה הרב שאול הורביץ, שליח חב"ד בקייב ומנהל בית ספר שמחה הרב מוטי לבנהרץ, ונציגים נוספים מהפדרציה היהודית ומאיחוד הצלה.

לצד נציגי הקהילה היהודית, השתתפו בכנס גם בכירים ממשרד החוץ הישראלי: סמנכ"ל משרד החוץ מר אלי יפרח, קונסול ישראל במולדובה שגיא רבובסקי, ושליח ההסתדרות הציונית באוקראינה נחמן שטיינברג. כמו כן נכחו מנכ"ל מרכז ברסלב מיכאל פינטו, סגן ראש העיר אומן אולג גאניש, ושלומי אלישע מעסקני אומן.

במהלך הכנס נשאו המשתתפים דברי הוקרה והערכה לשגריר ברודסקי, והודו לו על פעילותו הנמרצת לחיזוק היחסים בין ישראל לאוקראינה. דובר במיוחד על מסירותו לקהילה היהודית ועל תרומתו המשמעותית לאורך שנות כהונתו, בייחוד בתקופה המאתגרת שעברה על אוקראינה בשנים האחרונות.

הרב יעקב ג'אן, רבה של אומן, שמילא תפקיד מרכזי בארגון האירוע, הוא דמות מוכרת בקהילה היהודית באוקראינה. כפי שדיווחנו בעבר, הרב ג'אן פעל רבות להסדרת נושאים הלכתיים ולוגיסטיים עבור עשרות אלפי העולים לאומן בחגים, ואף פנה לשרת התחבורה מירי רגב בבקשות דחופות להסדרת תשתיות התעופה.

כידוע, העיר אומן מהווה מוקד משיכה מרכזי ליהודים מכל העולם, בעיקר בימי החגים, כאשר עשרות אלפים מגיעים לציון הקדוש של רבי נחמן מברסלב זי"ע. כפי שפרסמנו, הממשלה אף אישרה לאחרונה הצעת חוק להקמת מרכז ממלכתי להנצחת מורשת רבי נחמן מברסלב, במהלך תקדימי המעיד על החשיבות הרוחנית של המקום.

האירוד נחתם באיחולי הצלחה לשגריר ברודסקי בהמשך דרכו, ובתקווה להמשך חיזוק הקשרים בין מדינת ישראל, יהדות אוקראינה והעם האוקראיני. ל'כיכר השבת' נודע כי רועי רוזנבליט ישמש כשגריר החדש של ישראל באוקראינה, ויחליף את ברודסקי בתפקיד הרגיש.

כהונתו של ברודסקי התאפיינה בתקופה מורכבת במיוחד, כאשר אוקראינה התמודדה עם אתגרים ביטחוניים קשים. למרות הקשיים, הצליח השגריר לשמור על קשרים הדוקים עם הקהילה היהודית ולסייע בשמירה על תשתיות הקהילה והמוסדות היהודיים במדינה.

(צילום: אומן ניוז)
(צילום: אומן ניוז)
(צילום: אומן ניוז)
(צילום: אומן ניוז)
(צילום: אומן ניוז)
(צילום: אומן ניוז)
(צילום: אומן ניוז)
אוקראינהאומןחג השבועותקייבהרב יעקב ג'אןמיכאל ברודסקירועי רוזנבליטיחסי ישראל אוקראינה

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