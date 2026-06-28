השגריר הפלסטיני באו"ם ( צילומסך )

במשך יותר משנה התנהלה מערכה דיפלומטית אינטנסיבית במסדרונות האו"ם, הרחק מאור הזרקורים. ישראל וארצות הברית פעלו במאמץ משותף למנוע את מינויו של שגריר פלסטין באו"ם, ריאד מנסור, לתפקיד נשיא העצרת הכללית - התפקיד השני בחשיבותו בארגון העולמי.

המערכה, שכללה לחצים דיפלומטיים כבדים ואיומים בסנקציות, הסתיימה בהצלחה כאשר מנסור נאלץ לפרוש מהמרוץ. על פי הפרטים שהתפרסמו היום (ראשון) בחדשות 12, במרץ 2025 מנסור החל לפעול למען מועמדותו לנשיאות העצרת הכללית של האו"ם. התפקיד, הנחשב לאחד המשפיעים ביותר בארגון, מעניק למחזיק בו שליטה רבה על סדר היום הבינלאומי ועל קבלת החלטות מדיניות מרחיקות לכת. בירושלים זיהו מיד את המשמעות האסטרטגית של המהלך והחלו לפעול.

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש ( צילום: שאטרסטוק )

כבר באפריל 2025, על פי הפרסום ב-12, החלה ישראל לפעול מול שורה של מדינות במטרה למנוע מצב שבו מנסור יהיה המועמד היחיד למרוץ.

המאמצים הדיפלומטיים נשאו פרי ראשוני כאשר קפריסין הודיעה על מועמדותו של שגרירה באו"ם, אנדראס קאקוריס. זמן קצר לאחר מכן, במאי, הצטרפה גם בנגלדש למרוץ והציגה את שר החוץ שלה, מוחמד טוהיד חוסין, כמועמד מטעמה.

למרות המאמצים הישראליים, ההערכות במסדרונות האו"ם, בירושלים ובוושינגטון היו אחידות: אם מנסור יגיע לקו הסיום כמועמד רשמי, הוא עשוי לזכות בתמיכת רוב המדינות החברות ולהיבחר לתפקיד. המשמעות המדינית של מינוי כזה הייתה ברורה - שדרוג דרמטי למעמד הפלסטיני בזירה הבינלאומית ופלטפורמה משמעותית להנעת סדר היום נגד ישראל.

ארה"ב נכנסת לפעולה

בשלב זה החליטה ארצות הברית להיכנס לתמונה בכוח מלא. וושינגטון החלה להפעיל לחצים כבדים על הרשות הפלסטינית ברמאללה, במטרה לגרום למנסור להסיר את מועמדותו. אך מנסור, שזיהה את המאמצים נגדו, לא נרתע ומיהר להכריז רשמית על כך שהוא מתמודד על התפקיד.

בוושינגטון הבהירו לרמאללה במסרים חד-משמעיים שלניצחון של מנסור יהיה מחיר כבד. האיומים כללו חקיקה שתפגע בתקצוב של הרשות הפלסטינית, הטלת סנקציות כלפי בכירים ברשות וצעדים נוספים שיכולים היו לפגוע קשות במעמדה הכלכלי והמדיני של הרשות.

אופיר אקוניס

ברמאללה הבינו את חומרת המצב והבהירו למנסור שעליו לסגת מהמרוץ. כחלק מהמאמצים לשכנע אותו, הציעו לו את תפקיד שר החוץ של הרשות הפלסטינית במקום התפקיד באו"ם - אך מנסור סירב להצעה ונשאר במרוץ. רק לאחר לחצים גדולים נוספים ועבודה דיפלומטית מאומצת של ארה"ב וישראל, בסופו של דבר הלחץ נשא פרי.

בפברואר 2026 הודיע מנסור כי הוא מסיר את מועמדותו ופורש מהמרוץ לנשיאות העצרת הכללית. אך הסיפור לא הסתיים שם - מנסור ניסה להתמודד במקום על תפקיד סגן נשיא העצרת הכללית, תפקיד משני אך עדיין משמעותי. גם כאן סוכלו מאמציו באמצעות שורה של צעדים אמריקאיים תקיפים.

איומים בביטול ויזות

על פי דיווח ב-NPR, וושינגטון העבירה לרמאללה מסר הכולל איום מרומז שאם הפלסטינים לא יימשכו את מועמדותם, ויזות של בכירים יבוטלו. האיום היה ברור ומוחשי - פגיעה ישירה ביכולתם של גורמים בכירים ברשות לנוע בחופשיות בזירה הבינלאומית.

בבחירות שנערכו מוקדם יותר החודש נבחר המועמד הבנגלדשי, מוחמד טוהיד חוסין, לנשיאות העצרת הכללית. בכך סוכל הניסיון הפלסטיני להשיג שדרוג משמעותי למעמדם המדיני באו"ם. בירושלים מגדירים את התוצאה כהצלחה מדינית משמעותית במניעת הישג בין-לאומי נוסף לרשות הפלסטינית.

המערכה הדיפלומטית, שנוהלה הרחק מאור הזרקורים במשך יותר משנה, ממחישה את חשיבות העבודה השקטה במסדרונות הכוח העולמיים. ישראל וארצות הברית הוכיחו שוב כי שיתוף פעולה הדוק ומאמץ דיפלומטי מתמשך יכולים להשיג תוצאות משמעותיות גם מול אתגרים מורכבים בזירה הבינלאומית.