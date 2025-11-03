ישראלי הוסגר במזרח: איכנו לו את המחשב הנייד ששדד בארץ

ישראלי צעיר שלפי החשד היה מעורב באירוע פריצה ושוד, נעצר בתאילנד לאחר ששגרירות ישראל בבנגקוק הגישה בקשה רשמית לעוצרו. כך דווח הערב (שני) ב-Ynet, על בסיס דיווחים בכלי תקשורת מקומיים.

לפי הדיווח, המעצר התבצע בעיר קוסומוי. מדובר באי בדרום תאילנד, במרחק של כ־700 קילומטרים מבנגקוק. זהו האי השני בגודלו בתאילנד. בשנים האחרונות הפך קוסומוי לאחד היעדים האהובים ביותר על מטיילים ישראלים.

הישראלי שנעצר הוא צעיר בן 22. לפי החשד, והמידע שנמסר מישראל, הוא היה מעורב בפריצה לבתים בארץ ובשדידת תכשיטים, מחשב נייד ודרכון - תוך איומי בנשק. לצעיר יש גם עבר פלילי שכולל סחר בסמים ואלימות.

המידע הועבר לתאילנדים לפני כחודש וחצי. בשביל לאתר את הצעיר איכנו החוקרים מחשב נייד גנוב, ששייך לאחד הקורבנות. האיכון הוביל את החוקרים לקוסומוי.

השוטרים התאילנדים אף הצליחו להגיע אל המלון שבו התגורר. כשהגיעו לעצור אותו. לא היה במלון. הלתברר שהוא הזמין טיסה כדי לעזוב את תאילנד אתמול.

השוטרים עשו פניהם אל שדה התעופה, וכאשר הגיע במונית לנמל התעופה - נעצר. בתעיעוד שפורסם הוא נראה לצד שלושה שוטרים העוצרים אותו בשדה התעופה כשלידו מזוודה שחורה.