כיכר השבת
אחרי התרסקות המטוס

קורע לב: ארונות שני ההרוגים מהתרסקות המטוס נחתו בארץ

ארונות שני הישראלים שנהרגו בהתרסקות המטוס הקל במזרח ארצות הברית הובאו הלילה לישראל. לאחר הליכי השחרור בנתב"ג, יובאו היום דוד רבינוביץ' ויואב בומרינד ז"ל למנוחות. ההרוג השלישי יובא לקבורה בטורונטו, בהתאם לבקשת משפחתו הכואבת (בארץ)

מטוס קל (צילום אילוסטרציה: shutterstock)

רגעים קשים של פרידה: הלילה (רביעי) נחתו בישראל ארונותיהם של שניים מתוך שלושת הישראלים שקיפחו את חייהם בהתרסקות המטוס הקל במזרח , אירוע שהכה בתדהמה את משפחותיהם ומכריהם.

עם נחיתת המטוס בנתב"ג, הושלמו הליכי השחרור הפורמליים, ומשם הועברו הנפטרים לקראת מסע ההלוויה האחרון. דוד רבינוביץ' ז"ל יובא למנוחות היום (חמישי) בשעה 16:00 בבית העלמין תל רגב. בשעות הערב, בשעה 18:00, ייטמן יואב בומרינד ז"ל בבית העלמין כרם מהר"ל.

ההרוג השלישי, ששמו טרם פורסם לציבור, יובא למנוחות בטורונטו שבקנדה, זאת בהתאם להחלטת בני משפחתו המבקשים ללוות אותו בדרכו האחרונה קרוב לביתם.

כזכור, שלושת הישראלים נהרגו בהתרסקות מטוס קל מסוג Piper PA-28 באזור מחוז הנסיך ג'ורג' במרילנד, פחות מ-30 ק"מ ממזרח לבירה וושינגטון. על פי הערכות ראשוניות, המטוס המריא מאושן סיטי שבניו ג'רזי והיה בדרכו למחוז מונטגומרי במרילנד כשהתרסק מסיבה שאינה ברורה.

כוחות כיבוי, הצלה ומשטרה ניהלו חיפושים נרחבים בחשיכה במשך קרוב לארבע שעות, עד שאיתרו את שרידי המטוס בשעה 3:45 לפנות בוקר. כלי הטיס התרסק באזור מיוער, הסמוך מאוד לשכונת מגורים ולגן משחקים מקומי.

אחת הזירות (צילום: זק"א)

מאמצים מול הרשויות האמריקאיות

מדובר בסיומו של מסע מורכב וכואב של הבאת הנפטרים לישראל. מוקדם יותר, גורמים רשמיים בארץ פעלו מול הרשויות בארה"ב כדי להחיש את הליכי הזיהוי והשינוע, וזאת כדי לאפשר למשפחות האבלות את הרגעים הנדרשים לזמן פרידה אחרון.

יוסי לנדאו, קמב"ץ זק"א מרחב לכיש ומתנדב היחידה הבינלאומית, פעל יחד עם משרד החוץ מול הרשויות האמריקאיות להשלמת הליכי שחרור הגופות. מתנדבי זק"א נדרשו באותה תקופה לפעול במקביל בשני אירועים קשים בארצות הברית, כאשר במקביל לטיפול בהתרסקות המטוס, הם טיפלו גם בתאונת דרכים במליבו שבה נהרגו שני ישראלים נוספים.

המועצה הלאומית לבטיחות בתעבורה של ארה"ב (NTSB) פתחה בחקירת נסיבות המקרה, כאשר החוקרים בוחנים את הנסיבות שהובילו להתרסקות המטוס הקל. על פי הדיווחים, המטוס היה חלק מבית הספר לטיסה באזור והטיסה יצאה לצורך אימון.

עדכונים נוספים בהמשך.

ארה"בהלוויהאסוןנתב"גהתרסקות מטוס

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר