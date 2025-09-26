דרמה פוליטית-משפטית בארצות הברית: חבר מושבעים פדרלי במדינת וירג’יניה הגיש כתב אישום חסר תקדים נגד ראש ה-FBI לשעבר, ג’יימס קומי, שנחשב במשך שנים לאחד המבקרים החריפים של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ.

האישום כולל שתי עבירות פליליות – מסירת עדות שקר לקונגרס ושיבוש הליכי משפט – בעקבות עדותו משנת 2020 בפני ועדת המשפט של הסנאט, בנוגע לחקירת המעורבות הרוסית בבחירות לנשיאות 2016.

על פי כתב האישום, קומי טען בעדותו כי "מעולם לא נתן רשות או אישור לאף אחד אחר לשמש כמקור אנונימי לדיווחים תקשורתיים על החקירה". התביעה טוענת שיש בידיה ראיות כי בפועל כן ניתן אישור כזה, או שלכל הפחות קומי היה מודע לקיומו – ולכן מדובר בעדות שקר.

אם יורשע, הוא עלול לעמוד בפני עד חמש שנות מאסר לכל סעיף, וכן בקנסות כספיים של עד 250 אלף דולר.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, הגיב ברשת החברתית שלו, Truth Social: "צדק באמריקה! אחד מבני האדם הגרועים ביותר שהמדינה הזו נחשפה אליהם אי פעם הוא ג’יימס קומי, ראש ה־FBI המושחת לשעבר. היום הוא הואשם על ידי חבר מושבעים גדול בשני סעיפי פשיעה פליליים בגין מעשים בלתי חוקיים שונים. הוא היה כל כך רע למדינה שלנו, במשך כל כך הרבה זמן – ועכשיו הוא בתחילת הדרך של לשאת באחריות על פשעיו נגד האומה שלנו".

טראמפ התייחס בכך לאחת מהטענות המרכזיות שלו מאז 2017, לפיה קומי וחבריו בממסד הביטחוני פעלו נגדו פוליטית במסגרת חקירת "רוסיה-גייט".

קומי עצמו לא נותר חייב. זמן קצר לאחר פרסום כתב האישום העלה סרטון לחשבון האינסטגרם שלו, ובו אמר: "אני חף מפשע. ליבי שבור עבור משרד המשפטים, אבל יש לי אמון מלא במערכת הפדרלית. אז בואו נקיים משפט ונשמור על האמונה".

בהמשך הוסיף: "אני מרגיש צער עמוק על כך שהגענו למצב שבו גוררים את משרד המשפטים למהלכים פוליטיים. אבל אני אעמוד על שלי. יש לי ביטחון שהצדק ינצח".

שרת המשפטים האמריקנית, פאם בונדי, מסרה הצהרה רשמית: "אף אחד אינו מעל החוק. כתב האישום של היום משקף את מחויבותנו לפעול נגד מי שמטעים את הציבור האמריקני. נמשיך לעקוב אחרי העובדות בתיק הזה – והן יובילו אותנו למסקנות".

מאחורי הקלעים דווח כי חלק מהתובעים במשרד המשפטים הסתייגו מהבסיס המשפטי של התיק ומהעיתוי, אך בסופו של דבר הוצג המקרה בפני חבר המושבעים על ידי לינדזי הליגן – לשעבר עורכת הדין האישית של טראמפ, שמונתה באחרונה כתובעת המחוזית של וירג’יניה.

ג’יימס קומי מונה לראש ה־FBI על ידי הנשיא ברק אובמה בשנת 2013. במאי 2017 פוטר מתפקידו על ידי הנשיא טראמפ, לאחר שסירב – כך לטענתו – "להבטיח לנשיא נאמנות אישית". מאז הפיטורים הפך לדמות סמלית בעימות הפוליטי בין טראמפ לבין הממסד הביטחוני והמשפטי.

מעצרו של קומי צפוי להתרחש כבר בימים הקרובים, והוא עתיד להתייצב בבית משפט פדרלי בווירג’יניה לדיון ראשון שבו יוקראו האישומים נגדו. משם ימשיך ההליך לשלב גילוי הראיות ובקשות מקדמיות – אלא אם יושג הסדר טיעון.

אם לא, משפט מלא צפוי להפוך לאחד האירועים המתוקשרים ביותר במערכת הפוליטית-משפטית בארה"ב בשנים האחרונות.