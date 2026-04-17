בזמן שיהודי אוקראינה מנסים לשמור על שגרת חיים תחת אש, הלילה שבין רביעי לחמישי השבוע ייזכר כאחד הקשים שידעה הקהילה בתקופה האחרונה. גל תקיפות חריג ורציף שטף את המדינה, כשהפעם לא מדובר רק בתקיפה על תשתיות, אלא בפגיעות ישירות, בהם ניזוקו בתי מגורים של משפחות יהודיות בערים המרכזיות.

"לאורך השנים לא חווינו גל רציף כזה של פגיעות בבתי הקהילה", אומר הרב שמחה לבנהרץ, משלוחי חב"ד בקייב ומנהל התפעול של רשת הסיוע JRNU. "משפחות רבות מצאו את עצמן מול חורבות; החלונות נשברו מהדף הטילים, והרכבים, שהם כלי חיוני להישרדות, ניזוקו קשות. אנחנו לא משאירים אותם לבד ומציעים עזרה מיידית בתיקון החלונות ושיקום המינימלי".

אחד האירועים המצמררים ביותר התרחש בזפוריז'יה, שם כטב"ם מתאבד נפל על בניין "חסד מיכאל" – מרכז סיוע קהילתי שבאותה עת שהו בו עשרות אנשים, בהם ילדים ומבוגרים. הרב נחום ערנטרוי, רבה של זפוריז'יה, מתאר את הנס: "היו בבניין הרבה נפשות. בנס גלוי, למרות עוצמת הפיצוץ וההרס למבנה, לא היו נפגעים בנפש. רק לא מזמן סיימנו להתקין במקום מזוזות חדשות ומהודרות, ואנחנו חשים במוחוש שזה מה ששמר עלינו. 'הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו'". רשת חב"ד JRNU, הפועלת כזרוע הרווחה של חב"ד אוקראינה, עומדת בקשר עם הקהילות היהודיות, בהם נפגעו בתיהם של חברי הקהילה. בחלק מהמקומות, השלוחים מגיעים פיזית למשפחות שנפגעו, אומדים את הנזקים ומספקים מענה הומניטרי מהיר. "ישנן משפחות שהנזק לביתן כה כבד, שהשלוחים הציעו לפנותן לאירוח זמני", מציין הרב לבנהרץ. "מרכז 'מנורה' המפואר בדנייפר פתח את שעריו עבור משפחות שאיבדו את הביטחון בביתן, שם הן מקבלות לינה, אוכל חם ומעטפת רגשית".

