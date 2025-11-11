ענקית הנדל"ן הבינלאומית JLL פיטרה סוכן יהודי בכיר, אחרי שהשווה את ראש העיר הנבחר של ניו יורק, זוהראן ממדאני, שנחשב לפרו פלסטיני, לאדולף היטלר.

לפי הדיווח היום (שלישי) של דניאל אדלסון ב-Ynet, מדובר בסקוט פאנזר, שבמשך כ-16 שנה עבד בחטיבת הנדל"ן המסחרי של ההחברה, ואף כיהן כסגן יו"ר בחטיבה.

הוא השווה את ממדאני להיטלר במייל פנימי ששיגר בתפוצה רחבה למאות אלפי עובדי החברה. המייל נשלח כתגובה למייל ששיגר קודם לכן נשיא סניף החברה בניו יורק, ובו קרא לעובדים לקבל את תוצאות הבחירות ולתת לממדאני הזדמנות להוביל.

בין היתר כתב נשיא הסניף בניו יורק, כי יתכן שממדאני עוד יפתיע, וכעת הדבר הנכון לעשות או לתת לו הזדמנות להוביל.

כאמור, פאנזר הגיב למייל הזה, במייל תגובה שמוען לכל רשימת התפוצה הנרחבת. הוא תהה אם הדבר לא דומה למה שרבים בגרמניה אמרו לפני פרוץ השואה כלפי אדם מסוים. הוא הוסיף: "אנחנו יודעים איך זה הסתיים". עוד הביע את חששו מפני התפרצות אנטישמית בעיר הגדולה.

מיד לאחר שיגור המייל זומן הסוכן היהודי הבכיר לשיחת חירום עם הנהלת מאשבי האנוש. כעבור זמן קצר גם נחסמה הגישה שלו למערכות החברה.

דובר החברה העולמית, שנחשבת לאחת מהגדולות בתחומה בעולם עם יותר ממאה אלף עובדים, אישר את הדיווח וציין כי התוכן שכתב הסוכן היהודי הבכיר "לא תואם את ערכי החברה".

לפי הדיווח, פאנזר טוען כי קיבל עשרות הודעות תמיכה אחרי דבריו, וסירב לחזור בו מדבריו. הוא אמר שיש להעלות לדיון את ההשלכה האפשרית בין מדיניותו של ממדאני לשוק המשרדים בניו יורק.