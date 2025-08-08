רעידת האדמה בקמצ'טקה הובילה להתפרצותם של שבעה הרי געש 

רעידת אדמה בעוצמה של 8.8 שפקדה את חופי חצי האי קמצ'טקה ברוסיה בליל ה-30 ביולי 2025 גרמה לשרשרת התפרצויות געשיות שכמותה ושלא נראתה זה שלוש מאות שנה. שבעה הרי געש החלו להתפרץ בזה אחר זה - בהם הר קרשניניקוב, שלא פעל מאז שנת 1463. התפרצות זו, שלפי החוקרים נגרמה בשל תזוזה של כמעט שני מטרים בלוחות הטקטוניים, מאיימת להשפיע על הפעילות הסביבתית והאווירית באזור כולו.

לדברי המכון לוולקנולוגיה וסייסמולוגיה של האקדמיה הרוסית למדעים, מדובר באירוע חסר תקדים שעורר פעילות געשית סימולטנית בשבעה הרי געש לכל אורך חצי האי קמצ'טקה. בין ההרים שהתפרצו: קלוצ'בסקוי, אבאצ'ינסקי, בזימיאני, וכן הר קרשניניקוב - שהתעורר לאחר תרדמת של כ-600 שנה.

"אנחנו רואים כאן תגובת שרשרת שנובעת ישירות מהאנרגיה האדירה של רעידת האדמה," אומר ד"ר אלכסיי אוזרוב, מנהל המכון. לדבריו, הרעידה גרמה לשחרור מתחים בפני האדמה ולהזרמת מגמה דרך סדקים גיאולוגיים שהיו רדומים במשך מאות שנים.

המפתיע מכולם הוא הר קרשניניקוב, שנחשב לכבוי זה מאות שנים. ההתפרצות האחרונה המתועדת ממנו התרחשה בשנת 1463, הרבה לפני עידן המדידות הסייסמיות המודרניות. כעת, הוא שלח עמוד עשן בגובה של מעל 6 קילומטר לשמי קמצ'טקה - מראה שמשך את תשומת הלב של מדענים מכל העולם. בעקבות ההתפרצות, הוגדר המרחב האווירי הסמוך כאזור סיכון בדרגה "כתום", והוטלו מגבלות תעופה.

המרכז הגיאופיזי של האקדמיה הרוסית הודיע כי בעקבות הרעידה, חלה תזוזה של עד כשני מטרים לכיוון דרום-מזרח לאורך קו השבר של קמצ'טקה – אחת ההתרחשויות הטקטוניות החריפות שנרשמו באיזור אי פעם.

הדחף הגיאולוגי אדיר זה גם גרם לגאות פתאומית באזור, עם גלי צונאמי בגובה של 5–6 מטרים לאורך קו החוף המזרחי. בחלק מהנקודות תועדו אף גלים בגובה של 19 מטרים. אזהרות צונאמי הוכרזו ברחבי האוקיינוס השקט - מהאי הוריו ביפן ועד חופי הוואי - אך למרבה המזל, הדיווחים אודות נזק פיזי היו מצומצמים יחסית.

ההתרחשויות האחרונות מחזקות השערות ותאוריות מדעיות ארוכות שנים, לפיהן קיימת זיקה בין רעידות אדמה להתפרצויות געש. "עד כה זו נחשבה לתיאוריה חזקה אך לא מוכחת באופן מובהק," מסביר פרופ' מיכאיל טימופייב מאוניברסיטת מוסקבה. "כעת, בפעם הראשונה, יש לנו תצפית משולבת של רעידת אדמה בקנה מידה עצום, פעילות געשית משולבת, ותזוזות גאולוגיות מדודות שמצביעות על מנגנון סיבתי."

השלטונות ברוסיה הכריזו על אזורי חירום מסביב להר געש קלוצ'בסקוי וקרשניניקוב. הצבא הרוסי הוזעק להקמת מחנות פינוי ויחידות חילוץ באזורים הרריים. מעל 3,000 תושבים פונו מיישובים סמוכים. המרכז לניטור סיכונים סביבתיים עוקב אחר ענני האפר, שעלולים לפגוע במטוסים אזרחיים ולגרום לזיהום נשימתי כבד בערים כמו פטרופבלובסק-קמצ'צקי.

מאז הרעידה נמדדו מעל 545 רעידות משנה, חלקן בעוצמה של 6.9. מומחים מזהירים כי מוקדי מגמה נוספים עשויים להתעורר, וכי ההתפרצויות הנוכחיות עלולות להימשך עוד שבועות ואף חודשים.

המכון לסייסמולוגיה במזרח הרחוק הרוסי פרסם אזהרה רשמית: "הציבור מתבקש להימנע מגישה למרחק של פחות מ-10 ק"מ מהר געש פעיל. תנאים גאולוגיים לא יציבים ופליטת גזים רעילים עלולים לסכן חיים."