"איבדתי קשר עם המציאות": קניה ווסט במכתב התנצלות דרמטי לעם היהודי 

במודעת ענק ב'וול סטריט ג'ורנל', חושף הראפר כיצד פגיעה מוחית והפרעה דו-קוטבית הובילו אותו להפצת שנאה ואימוץ סמלים נאציים, ומבקש כעת את סליחת הקהילה היהודית (חדשות בעולם)

קניה ווסט עם טראמפ - המכתב שפרסם היום (צילום: הבית הלבן - מסך)

בצעד חסר תקדים שעורר גלים בעולם הבידור והחדשות, הראפר והיוצר Ye, הידוע בשמו קניה ווסט, רכש ביום שני האחרון מודעה על עמוד שלם בעיתון ה"וול סטריט ג'ורנל" כדי להכות על חטא. המכתב, שכותרתו "לאלו שפגעתי בהם", מהווה פנייה ישירה ורווית חרטה על שנותיו האפלות ביותר, במהלכן הפך לאחד הקולות השנויים במחלוקת בעולם עקב התבטאויותיו האנטישמיות.

"אינני נאצי או אנטישמי. אני אוהב את העם היהודי", הצהיר ווסט במכתבו, כשהוא מנסה לנפץ את התדמית הקיצונית שבנה סביב עצמו בשנים האחרונות. הוא התייחס באופן מפורש למתקפותיו ברשתות החברתיות נגד יהודים ולאימוץ סמלים נאציים, פעולות שעליהן הביע "חרטה עמוקה". ווסט הודה כי במצבו המעורער הוא נמשך ל"סמל ההרסני ביותר שיכולתי למצוא – צלב הקרס", ואף מכר חולצות הנושאות את הסמל הזה, מעשה שהוא מגדיר כיום כנובע מאיבוד מוחלט של קשר עם המציאות.

בניסיון להסביר את ההתדרדרות שהובילה להפצת שנאה, חשף ווסט כי פציעת ראש שספג בתאונת דרכים קשה בשנת 2002 לא אובחנה כראוי עד לשנת 2023. לדבריו, הפגיעה באונה המצחית הובילה לאבחון של הפרעה דו-קוטבית מסוג 1, מחלה שהוא מתאר כ"קטלנית" וכזו שגורמת ל"התנהגות פזיזה ושיקול דעת לקוי". "הדבר המפחיד ביותר בהפרעה הזו הוא עד כמה היא משכנעת אותך שאינך זקוק לעזרה", כתב בדרמטיות, כשהוא מתאר את הרגעים בהם הרגיש "בלתי ניתן לעצירה" בעודו מאבד את אחיזתו בעולם.

ההתנצלות מגיעה לאחר תקופה שחורה שכללה שירים של הכחשת שואה ופגיעה אישית בעובדים וביקירים. ווסט לא ביקש רחמים או "כרטיס חופשי" על מעשיו, אך הדגיש כי הוא מחויב לאחריות, לטיפול ולשינוי משמעותי.

הוא תיאר את החודשים האחרונים כ"נקודת שפל" שבהם איבד את הרצון לחיות, עד שבעידוד אשתו, ביאנקה סנסורי, החל לחפש עזרה מקצועית.

כעת, כשהוא מקפיד על משטר של תרופות, תרפיה ו"חיים נקיים", ווסט מבקש מהציבור ומהקהילה היהודית דבר אחד: סבלנות. "אני כותב היום פשוט כדי לבקש את הסבלנות וההבנה שלכם בעודי מוצא את דרכי חזרה הביתה", סיכם.

1
ובאיזה צד של ההפרעה הוא נמצא כשהו מתודה ככה?
יהודי

