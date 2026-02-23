נבחר מחדש קים ג'ונג און

תחת מעטה של דרמה פוליטית, הכריזה צפון קוריאה על בחירתו מחדש של קים ג'ונג און לתפקיד המזכיר הכללי של מפלגת הפועלים השלטת. הכינוס התשיעי של המפלגה, המוגדר כגוף מקבל ההחלטות העליון במדינה, נפתח ביום חמישי האחרון והפך למפגן כוח שבו זכה קים לשבחים חסרי תקדים על הפיכת המדינה ל"מעצמה גרעינית בלתי מנוצחת".

בעוד שכיסאו של קים נותר יציב מתמיד, המבנה הפוליטי שמתחתיו רעד. המפלגה פרסמה רשימה חדשה לוועד המרכזי רב-העצמה, המונה 138 חברים, וחשפה "חילופי דורות" דרסטיים. השם המפתיע ביותר שנעדר מהרשימה הוא צ'וי ריונג-הא, מי ששימש כיו"ר הפרלמנט ונחשב במשך שנים לאדם השני בחשיבותו במדינה. יחד איתו הודחו מרשלים צבאיים בולטים כמו פאק ג'ונג צ'ון ורי פיונג צ'ול, שליוו את תוכנית הגרעין בעשור האחרון, וכן בכירי המערך הדיפלומטי שניהלו בעבר את המגעים עם וושינגטון וסיאול.

הקונגרס העלה על נס את הישגיו הצבאיים של קים, וקבע כי תחת הנהגתו הפך הצבא ל"כוח עילית" המסוגל להתמודד עם "כל איום של תוקפנות" ועם "כל צורה של מלחמה". לפי הדיווחים, יכולת ההרתעה הגרעינית של המדינה "השתפרה באופן רדיקלי", מה שמאפשר לקים להכתיב מציאות חדשה אל מול ה"רודנות" עולמית. הבחירה מחדש מגיעה בנקודת זמן קריטית, כשקים מהדק את קשריו עם רוסיה – בין היתר דרך אספקת נשק למלחמה באוקראינה – ועם סין, לאחר פסגה נדירה עם שי ג'ינפינג. בעוד המפלגה אימצה שינויים בתקנון שלה, נותר עמימות לגבי השאלה האם קים יעגן רשמית את הגדרת דרום קוריאה כ"מדינת אויב קבועה", לאחר שזנח את חזון האיחוד ב-2024.

קים, בן ה-42, ששימש לאורך השנים בתארים משתנים כמו "המזכיר הראשון" ו"יו"ר המפלגה" בטרם חזר לתואר ההיסטורי של אביו וסבו, צפוי להשתמש בקונגרס כדי להציג את יעדי חמש השנים הבאות. האנליסטים מעריכים כי התוכנית תתמקד בשילוב כוחות קונבנציונליים עם יכולות גרעיניות, תוך המשך קמפיין ה"הסתמכות העצמית" הכלכלית וגיוס המונים. בינתיים, בסיאול ובוושינגטון עוקבים בדריכות אחר המסרים הבאים שיצאו מפיונגיאנג, כשנכון לעכשיו, קים ממשיך לדחות כל הצעה לדיאלוג.