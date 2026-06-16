חסרת מעצורים: ה-KM3 מפלצת שהופכת לגשר בתוך דקות

ה־KM3 מסוגל לשאת עומסים של עד כ־64 טון ( צילום: מסך )

ה־KM3 “סוריאונג” הוא מערכת גישור ומעבורת אמפיבית מתקדמת, שנכנסה לשירות בקורפוס הנייד השביעי של צבא דרום קוריאה.

מדובר בגרסה קוריאנית משודרגת המבוססת על הפלטפורמה הגרמנית M3, אבל עם התאמות עמוקות לצרכים המבצעיים של חצי האי הקוריאני. במקום עוד כלי הנדסי מסורתי, מדובר בקפיצה טכנולוגית של ממש. היכולת שלו לשנות מצב משגר הנעה רגיל לכלי צף עצמאי בתוך זמן קצר יוצרת גשר מבצעי כמעט מיידי מעל נהרות ומכשולי מים. שם המשחק כאן הוא מהירות וגמישות.

ה־KM3 בתרגיל צבאי - צילום: צבא דרום קוריאה ה־KM3 בתרגיל צבאי | צילום: צילום: צבא דרום קוריאה 10 10 0:00 / 0:45

במערכת קיימים שני מצבי פעולה, במצב הראשון, שני כלים מתחברים יחד תוך כעשר דקות בלבד ויוצרים מעבורת צפה שמסוגלת לשאת טנקים ותותחים מתנייעים מצד אחד של הנהר אל השני.

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במצב השני, שמונה יחידות משתלבות זו בזו בתוך כעשרים דקות ויוצרות גשר רציף באורך של כ־100 מטרים, שמאפשר מעבר רציף של כלים משוריינים כבדים כאילו מדובר בכביש רגיל.

היכולות לא מסתכמות רק במהירות הפריסה. ה־KM3 מסוגל לשאת עומסים של עד כ־64 טון, נתון שממקם אותו מעל מערכות קודמות ומאפשר לו להוביל בבטחה את טנקי ה־K2 ואת נגמ"שי ה־K21. המשמעות בשטח היא פשוטה אך קריטית: גם הכלים הכבדים ביותר יכולים לחצות מכשולי מים בלי לעכב את התקדמות הכוח.

ה־KM3 מסוגל לשאת עומסים של עד כ־64 טון, ( צילום: מסך )

מעבר למספרים, מדובר בשינוי תפיסתי של ממש בתחום ההנדסה הקרבית. זמני ההקמה קוצרו בכ־60 עד 70 אחוז, ומספר הלוחמים הנדרשים להפעלה ירד בכ־80 אחוז ביחס לדורות קודמים של מערכות גישור.

בשדה קרב מודרני, שבו חלונות הזדמנות נמדדים בדקות, היתרון הזה יכול להיות ההבדל בין תמרון מוצלח לבין עיכוב קריטי.

הצורך במערכת כזו בדרום קוריאה לא מקרי - חצי האי הקוריאני משופע באלפי נהרות, נחלים ומעברי מים טבעיים שמקשים על תנועה רציפה של כוחות משוריינים. במצב של עימות, היכולת לחצות במהירות מכשולים כאלה הופכת ליכולת אסטרטגית לכל דבר.

במהלך תרגילים מבצעיים שנערכו בשנים האחרונות, נצפה ה־KM3 כשהוא מאפשר מעבר מהיר של טנקי K2 ונגמ"שי K21, בזמן שכוחות אבטחה אוויריים ומל"טים שומרים על מרחב הפעולה מלמעלה.