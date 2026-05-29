הישג חסר תקדים למטבח הכשר: היסטוריה עולמית נרשמה לאחרונה בענף המסעדנות, כאשר לראשונה אי פעם, מסעדה כשרה זכתה בכוכב הרשמי והיוקרתי של מדריך מישלן המפורסם.

המסעדה שאחראית להישג המרשים היא "מוטרה" (Mutra), מסעדה ישראלית הממוקמת בצפון מיאמי שבארצות הברית. המסעדה נמצאת בבעלותו של השף הישראלי רז שבתאי ונפתחה בחודש פברואר 2025.

זכייתה של "מוטרה" הפכה במהרה לשיחת היום בעולם הקולינריה, שכן כיום היא המסעדה הכשרה היחידה בעולם שמחזיקה בכוכב מישלן. מדובר בהישג שרבים בענף המסעדנות ראו בו כמעט בלתי אפשרי לאורך השנים, וזאת בעיקר בשל המגבלות השונות הקשורות לזמינות חומרי הגלם ולכללי הכשרות הנוקשים.

מסעדת "מוטרה" מציעה לסועדים תפריט המבוסס על המטבח הישראלי והמזרח-תיכוני העדכני. המסעדה מקפידה מאוד על קונספט של "מהחווה לשולחן" (Farm to Table) ומגישה חומרי גלם טריים. כדי לשמור על הכשרות, המקום סגור לחלוטין בימי שישי ושבת.

אנשי מדריך מישלן הגדירו את עצם הבחירה במסעדה כהפתעה, אך מיהרו לציין ולהדגיש כי היא ראויה לחלוטין לתואר. למעשה, "מוטרה" היא המסעדה החדשה היחידה בכל מחוז מיאמי-דייד שזכתה השנה להצטרף לרשימת הכוכבים של המדריך.

בחוות הדעת הרשמית של המבקרים נכתב כי המסעדה מצליחה להמציא מחדש את הקולינריה הכשרה, באמצעות שימוש בטעמים עזים ועשירים במיוחד. בנוסף לשבחים על האוכל, המבקרים ציינו לטובה גם את השירות הקשוב והידידותי במקום. הם התייחסו במיוחד לחוויית הישיבה סביב הבר התוסס של המסעדה, שיוצר אווירה מזמינה ומעודד את הסועדים לטעום ממגוון רחב של מנות.

השף רז שבתאי, שעומד מאחורי ההצלחה של "מוטרה", רכש את ניסיונו המקצועי כאשר עבד בעבר במסעדות מובילות בתל אביב ובניו יורק. בניגוד לתפיסה הרווחת, שבתאי מדגיש כי הוא אינו רואה בכשרות מגבלה שחוסמת אותו, אלא דווקא מנוע שדוחף אותו ליצירתיות רבה יותר במטבח.

בראיון שהעניק לעיתון ה"מיאמי הרלד", הסביר השף את הגישה הייחודית שלו לבישול כשר: "בשילוב של בישול וכשרות, טבח חייב לחשוב: 'איך אני פורץ את הגבולות? איך אני הופך את זה למשהו יפהפה למרות שאני לא יכול לבשל את זה בדרך הרגילה והמוכרת?'".

השף הוסיף וסיכם: "כשאתה מבשל כשר, אתה מחויב לחקור ולחפור לעומק - ולומדים מזה המון".