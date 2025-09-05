ממשל טראמפ מפעיל לחץ גובר על מנהיגי לבנון ערב ישיבת ממשלה גורלית שתיערך היום (שישי) בביירות, ובה תידון תוכנית רשמית לפירוק חיזבאללה מנשקו.

לפי גורמים בממשל האמריקני שצוטטו ב"ניו יורק טיימס", "זה רגע קריטי בהיסטוריה של לבנון" - ואם ביירות לא תפעל, היא תסתכן באובדן תמיכה כספית מצד ארה"ב ומדינות המפרץ ואף בפעולה צבאית ישראלית בשטחה.

על פי הדיווח, וושינגטון פועלת בתיאום עם גורמים ישראליים וערביים כדי לעודד את הממשלה שלא להירתע מאיומי חיזבאללה, אזהרות שיש מי שמגדירים בלבנון ככאלו היכולות להיגרר ל"מלחמת אזרחים". במקביל, לפי ערוץ "אל-ערבי" הקטארי, צבא לבנון העלה כוננות לקראת הדיון.

בצל הלחצים, דוח של International Crisis Group מעריך כי על אף האבדות הקשות שספג חיזבאללה במערכה מול ישראל שהסלימה לפני כשנה - הארגון "נחבל קשות אך אינו מובס", והוא עדיין מחזיק נשק, לוחמים והשפעה פוליטית משמעותית - גם בפרלמנט.

בחודש שעבר הורתה ממשלת לבנון לצבאה לגבש לראשונה תוכנית רשמית לפירוק חיזבאללה מנשקו - צעד שנתפס בוושינגטון, במדינות האזור ואף בירושלים כמשמעותי. לפי הפרסום, ישראל אף הציעה סיוע נדיר לממשלה הלבנונית.

במקביל הועברו מסרים תקיפים מצד ארה"ב: גורם אמריקני הזהיר כי חוסר מעש או צעדים חלקיים עלולים להוביל את הקונגרס לקיצוץ הסיוע השנתי ללבנון, המוערך בכ-150 מיליון דולר. עוד נטען כי אם לבנון תמשיך לדחות צעדים נגד חיזבאללה, ישראל עלולה להחליט שהיא "חייבת לסיים את העבודה" במבצע צבאי חדש; לפי הדיווח, ישראל כבר הקימה עמדות צבאיות בדרום לבנון בתגובה להפרות הפסקת האש מ-2024 שיוחסו לחיזבאללה.

בזירה האזורית מתוארים תנאים "נוחים" לכאורה לפעולה מצד ביירות: לאחר המלחמה בין ישראל לאיראן (במעורבות אמריקנית), נותנת החסות של חיזבאללה נחלשה, ונתיב הברחות הנשק מאיראן דרך סוריה נחסם - בין היתר על רקע נפילת משטרו של בשאר אסד. במקביל, מדינות מוסלמיות סוניות הבטיחו ללבנון סיוע של מיליארדי דולרים תמורת צעדים נחושים נגד הארגון.

בארגון הטרור חיזבאללה איימו מספר פעמים במלחמת אזרחים אם לבנון תקבל את ההחלטה לפרק אותם מנשקם. לכן, ישיבת הממשלה היום בביירות נחשבת לגורלית במיוחד.