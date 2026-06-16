הבית הפך לדיר: אזרח לבנוני חזר לסלון מלא באורחים 

אזרח לבנוני חזר לביתו אחר הפסקת האש ( צילום: מסך )

סרטון שהופץ ברשתות החברתיות ביממה האחרונה חושף את המציאות אליה חוזרים חלק מתושבי לבנון עם דעיכת הקרבות. בתיעוד נראה בעל הבית כשהוא נכנס לראשונה לדירתו מאז שהתפנה בעקבות המלחמה, ונעמד המום בפתח. המצלמה עוברת על פני מה שהיה פעם סלון מרווח ומגלה עשרות עיזים וכבשים המצטופפות בתוך הבית. הרצפה המרוצפת של הסלון מכוסה כולה בשכבה עבה של גללים, בוץ ולכלוך, כשהחיות הפכו את חלל המגורים לדיר פעיל לכל דבר.

העזים התקשו לצאת - אזרח לבנוני חזר הביתה - צילום: רשתות ערביות העזים התקשו לצאת - אזרח לבנוני חזר הביתה | צילום: צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:25

החזרה לבתים מתרחשת בצל הסכם שהביא לרגיעה משמעותית בלחימה בין ישראל לחיזבאללה, אם כי האירועים בשטח מעידים על שבריריות רבה. הרשויות המקומיות בלבנון קוראות לאזרחים להמתין עם השיבה בשל ההרס הכבד, אך חלק מהתושבים כבר חוזרים לכפרים.

למרות התיעודים של אזרחים השבים לבתיהם, המצב הצבאי רחוק מלהסתיים. ראש הממשלה בנימין נתניהו, הבהיר כי כוחות צה"ל יישארו בדרום לבנון ככל שיידרש כדי לשמור על "חופש פעולה" ולמנוע התקפות של חיזבאללה. במקביל, שר הביטחון כץ ציין כי אזורי הביטחון ינוקו מתשתיות טרור, כולל בתים ששימשו את הארגון.