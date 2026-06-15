כיכר השבת
ההסכם הדרמטי

בארה"ב מבהירים כי ישראל לא צריכה לסגת מלבנון; טראמפ: "נדבר עם חיזבאללה"

טראמפ מבהיר כי איראן לא תקבל דבר בטרם תעמוד בהתחייבויותיה, ובמקביל לוטש עיניים לגזרה הצפונית של ישראל. גורם אמריקני בכיר מדגיש כי נסיגת צה"ל מדרום לבנון אינה תנאי להסכם, וכי לישראל נשמרת הזכות המלאה להגנה עצמית (חדשות)

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לאחר ההכרזה הדרמטית על השגת הסכם מול משטר האייתוללות, נשיא דונלד טראמפ פירט היום שורת הצהרות מקיפות אודות העסקה המתגבשת. גורמים רשמיים בוושינגטון אישרו כי מזכר הבנות רשמי כבר נחתם בין המדינות, כאשר על המסמך חתומים הנשיא טראמפ, סגנו ג’יי די ואנס ויושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף.

בהצהרה פומבית הבהיר הנשיא טראמפ את מצב הדברים לאשורו ואמר: “העסקה עם חתומה במלואה. המצר פתוח, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני”. הוא הוסיף לגבי לוחות הזמנים וציין: “נשחרר את תוכן העסקה קצת אחרי החתימה בשישי”.

טראמפ הדגיש כי חרף ההסכמות, המשטר בטהרן נדרש להוכיח רצינות בטרם יזכה להקלות וקבע: “איראן לא תקבל כלום עד שתעשה מה שצריכה לעשות”.

בהתייחסות נוספת להשלכות הכלכליות של המהלך אמר הנשיא: “אנחנו מסתדרים טוב עם איראן, אבל הסנקציות לא יוסרו עד שהיא תעשה את מה שהיא צריכה. אם העסקה תתממש, יקרו דברים טובים למזרח התיכון: מחיר הנפט יירד והבורסה תעלה. אנחנו מתקרבים למחיר של חבית נפט כפי שהיה לפני המלחמה”.

במקביל לשיח סביב איראן, בכיר בממשל האמריקני הבהיר בצורה חד משמעית כי נסיגה ישראלית מדרום לבנון אינה מהווה תנאי להסכם מול טהרן. הבכיר סיפק הצהרת גיבוי מובהקת לפעילות צה"ל ואמר: “אם יתקוף לישראל יש זכות להגנה עצמית ולהגיב”.

הנשיא טראמפ עצמו התייחס לסוגיה הלבנונית בנימה אישית יותר והבהיר כי פניו לפתרון דיפלומטי גם מול ארגון הטרור. בדבריו אמר טראמפ: “מקווה שנוכל לפתור גם את המצב ב. כי זה משהו שאף פעם לא נגמר. אנחנו צריכים לדבר עם חיזבאללה בנושא הזה”.

טראמפ הוסיף ופירט את גישתו למשבר וציין: “אנחנו רוצים לראות אם נוכל ליישר את עניין לבנון, כי נראה שזה אף פעם לא נגמר. וזו גרסה מיניאטורית של מה שעשינו. אבל זה לא אמור להיות קשה. חיזבאללה. אנחנו צריכים לדבר איתם קצת”.

בצד הלבנוני לא נותרו אדישים להתפתחויות. גורם בארגון חיזבאללה מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי לישראל “לא יהיה חופש תנועה בלבנון”. הגורם ניסה לשדר מסר של איפוק וטען כי “הארגון לא ביצע שום פעילות מאז שהוכרז על ההסכם שבין ארצות הברית לאיראן”, תוך שהוא מדגיש כי “עמדתה של חיזבאללה תלויה באופן שבו ישראל תמלא אחר פרטיו של ההסכם”.

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בדיחה. מצד ארה"ב חתומים הערכאות הכי גבוהות: הנשיא וסגנו, ומצד איראן? יו"ר הפרלמנט... לא "המנהיג העליון" חמינאי, לא מפקד משמרות המהפכה וחידי. כמה קל להם יהיה לומר אני לא חתמתי, אני לא מסכים, זה ההוא ירה לא אני, פלג סורר... משחקים עם טראמפ הטיפש.
משה

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