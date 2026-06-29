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התורמת הגדולה ביותר בהיסטוריה? גרושתו של המיליארדר שברה שיא חדש

מקנזי סקוט, גרושתו של המיליארדר ג'ף בזוס, תרמה 7.1 מיליארד דולר ב-2025, סכום המהווה שליש מכלל התרומות הגדולות בארה"ב | כל המידע על שיטת הפילנתרופיה שלה והיקף התרומות

המיליארדר ג'ף בזוס (צילום: שאטרסטוק)

מקנזי סקוט, גרושתו של המיליארדר ג׳ף בזוס, תרמה בשנת 2025 כ-7.1 מיליארד דולר לעמותות וארגוני צדקה בארה״ב.

לפי דו״ח של Giving USA ושל בית הספר לפילנתרופיה באוניברסיטת אינדיאנה, הסכום הזה היווה בערך שליש מכלל “התרומות הגדולות” (megagifts) שניתנו בארה״ב באותה שנה, שהסתכמו בכ-19.2 מיליארד דולר.

הכסף שמאפשר את היקף התרומות העצום שלה מגיע בעיקר מהסדר הגירושים שלה עם ג׳ף בזוס, מייסד אמזון.

במסגרת ההסכם שקיבלה לאחר הפרידה ב-2019, היא קיבלה כ־4% ממניות אמזון. מאז, שווי המניות האלה צמח מאוד עם עליית החברה, והונה הוערך בשנת 2021 במעל 61 מיליארד דולר.

סקוט הייתה התורמת הפרטית הגדולה ביותר ב-2025, ושיטת התרומה שלה היא “פילנתרופיה מבוססת אמון” - תרומות גדולות ללא תנאים וללא דרישות דיווח מהעמותות. למרות ההיקף העצום של התרומות, היא כמעט לא מפרסמת את פעילותה ונשארת מחוץ לדירוגים רשמיים רבים.

לפי הדיווחים, התרומות שלה ב-2025 מצטרפות לסכום כולל של מעל 26 מיליארד דולר מאז 2019.

גירושיןצדקהתרומותמיליארדריםג'ף בזוס

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