נשיא צרפת עמנואל מקרון יכריז היום (שני) באו״ם על התחלת תהליך ההכרה הצרפתית במדינה פלסטינית - צעד שנועד, לדבריו, לשמש חלק מתוכנית רחבה ל"היום שאחרי".

לקראת ההכרזה התראיין מקרון לרשת CBS והתייחס לטענות על כך שהמהלך עשוי לשמש "פרס" לארגוני טרור ולמשמעות ההכרה מבחינת מצע ההרתעה באזור.

מקרון הדגיש כי השלב הדיפלומטי המעשי, פתיחת שגרירות ברמאללה - תלוי בשחרור החטופים: "עד שהחטופים לא ישוחררו - לא נפתח שגרירות", אמר. לדבריו, העדיפות העליונה צריכה להישאר שחרור בני הערובה, והוא ציין כי נפגש בקביעות עם משפחות החטופים.

בהתייחסו לפעילות צה"ל אמר מקרון כי ישראל השיגה "תוצאות ביטחוניות חשובות" ורשמה פגיעות במנהיגות חמאס, אך טען כי החמאס הצליח לגייס מחדש כוחות: "צה״ל הרג חצי מאנשי חמאס מתחילת המלחמה - והם גייסו את אותו מספר. זה מראה שמלחמה כוללת אינה התשובה", אמר.

משרד החוץ מגיב להכרה - ומשגר עקיצה מזלזלת לאוסטרליה וקנדה יוסי נכטיגל | 21.09.25

בתשובה לטענה ש"ההכרה היא פרס לטרור" השיב מקרון: "מטרת חמאס היא לא ליצור מדינה פלסטינית. מטרת חמאס היא להשמיד את ישראל. לכן, אם אנחנו רוצים לבודד את חמאס - תהליך ההכרה ותוכנית השלום הנלווית לו הם תנאי מוקדם".

הוא הוסיף כי רבים מהפלסטינים רוצים עתיד פוליטי ולא כדאי "לדחוף אותם לכיוון חמאס" באמצעות היעדר חלופה מדינית.

מקרון ציין כי ההצבעה בכנסת על קידום התיישבות והחלת ריבונות ביהודה ושומרון חיזקה את החלטתו. "זו היתה הראיה הטובה ביותר לכך שהם לא רוצים להילחם בחמאס. אין חמאס בגדה המערבית. [המהלכים האלה] הורגים כל סיכוי לפתרון שתי המדינות", אמר.

באשר לתוכנית ה"יום שאחרי" שהוצעו על ידי גורמים בינלאומיים ובמיוחד לדרישה אפשרית שישראלים יעקרו אוכלוסיות מעזה לטובת יישום השיקום, אמר מקרון: "אם תסכימו דה-פקטו שישראל תעקור את העזתים - לעולם לא תראו 'יום שאחרי'".

לדבריו, "אם התנאי המוקדם של תוכנית כזו הוא לגרום להם לעזוב את הרצועה - זה פשוט שיגעון. פרויקט כזה יהיה אסון הומניטרי".