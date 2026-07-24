שני גברים נפצעו הלילה (בין חמישי לשישי) בדקירות מחוץ לבית כנסת אורתודוקסי באפר-ווסט סייד במנהטן, שכונה הסמוכה ל"סנטרל פארק". משטרת ניו יורק מסרה כי השניים פונו במצב יציב וכי היא עצרה חשוד. על פי עדויות הקורבנות ועדי ראייה, התוקף צעק "אללה אכבר" במהלך שתי התקיפות.

הקורבן הראשון זוהה כצ'וק סונג, גבר ממוצא אסייתי בן 57, שהותקף בסכין. הקורבן השני הוא משה יצחק גרונהאוס, יהודי אורתודוקסי בן 50, שנדקר באמצעות מברג. השניים צפויים להשתחרר במהלך היום.

יושבת ראש מועצת העיר ג'ולי מנין הגדירה את האירוע כ"דקירה אנטישמית" וציינה כי "הפחד בקהילה היהודית אמיתי, וכל תושב ניו יורק ראוי להרגיש בטוח בשכונה שלו ללא קשר לאמונתו או זהותו".

החקירה: "מצב נפשי עלול להיות גורם"

נציבת משטרת ניו יורק ג'סיקה טיש מסרה הצהרה בנוגע לתקרית וציינה כי לא מתבצעים חיפושים אחר חשודים נוספים. "הבלשים ממשיכים לחקור את המקרה ולברר את המניע, אך לפי עדויות הקורבנות ועדי ראייה, מוראלס צעק 'אללה אכבר' בשתי התקיפות. משטרת ניו יורק בוחנת אם מדובר בפשע שנאה", מסרה.

לדבריה, "אף שלתוקף אין היסטוריה ידועה של בעיות בריאות הנפש, החקירה הראשונית מצביעה על כך שמצב נפשי עלול להיות גורם באירוע. בשלב זה לא ידוע על קשר בין מוראלס לאיש מהקורבנות, וגם לא בין הקורבנות עצמם".

הנציבה שיבחה את "האומץ של אזרח טוב לב שהוביל את השוטרים שלנו למקום שבו הסתתר התוקף, וכן את שוטרי משטרת ניו יורק שהביאו לסיום התקרית ללא פצועים נוספים".

סער תקף את ממדאני: "ההסתה שלך מעמידה בסכנה חיי יהודים"

שר החוץ גדעון סער תקף בחריפות את ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני בעקבות האירוע. "אני מזועזע מאירוע הדקירה האנטישמי המזעזע בניו יורק. אני מזועזע - אך לצערי אינני מופתע. האלימות הזו לא צמחה בחלל ריק. חודשים של הסתה נגד מדינת ישראל מצד ממדאני סייעו ליצור מציאות שבה יהודים הופכים למטרה", מסר סער.

"למילים יש השלכות. על ממדאני להפסיק את ההסתה, להתייצב בנחישות מול האנטישמיות, ולפעול מיד כדי להגן על הקהילה היהודית בעיר", הוסיף שר החוץ.

שגריר ישראל באו"ם דני דנון הגיב גם הוא על הדקירות במנהטן, ותקף את ראש העיר ממדאני. "ההסתה שלך מעמידה בסכנה חיי יהודים בניו יורק, ביתה של הקהילה היהודית הגדולה ביותר מחוץ לישראל", כתב ב-X. "במשך חודשים אתה מלבה שנאה, עושה דמוניזציה לישראל ונותן לגיטימציה לעוינות כלפי יהודים. כעת קח אחריות על ההשלכות. בכל פעם שאתה שופך עוד דלק על המדורה הזו, אתה מגדיל את הסיכוי לאלימות. עצור את ההסתה, לפני שעוד אנשים ייפגעו".

ראש העיר ממדאני התייחס בעצמו לדקירות: "קיבלתי תדרוך על אירועי הדקירה המחרידים באפר-ווסט סייד, שבהם הותקפו גבר אסייתי וגבר יהודי. לפי עדויות של עדים וקורבנות, התוקף צעק 'אללה אכבר' במהלך שתי התקיפות. אני מוקל מכך שמצבם של שני הקורבנות יציב. משטרת ניו יורק הגיבה מיד ועצרה את ראול מוראלס בהקשר לשתי התקיפות. החקירה הראשונית מצביעה על כך שבריאות הנפש עלולה להיות גורם. בוחנים את הדקירות כפשעי שנאה פוטנציאליים".

מושלת ניו יורק: "מזועזעת מהתקיפה החסרת פשר"

מושלת ניו יורק קאת'י הוקול מסרה בעקבות התקרית: "אני מזועזעת ממה שמסתמן כעוד תקיפה חסרת פשר נגד תושבי ניו יורק פשוט משום שהם יהודים. העוצמה של ניו יורק הייתה תמיד היכולת שלנו לחיות יחד, מכל אמונה ורקע. כל מי שינסה להרוס זאת ייתקל במלוא עוצמתו של החוק. ניו יורק תעמוד לצד הקהילה היהודית שלנו היום, מחר, ותמיד".

האירוע מצטרף לשורה של תקריות אנטישמיות שהתרחשו בחודשים האחרונים באזור ניו יורק, ומעלה שוב את החשש בקרב הקהילה היהודית האורתודוקסית באזור. כזכור, סקר שפורסם לאחרונה חשף כי 58% מיהודי אמריקה מרגישים פחות בטוחים בהשוואה לשנה שעברה, ו-57% חוו אנטישמיות באופן אישי במהלך השנה האחרונה.