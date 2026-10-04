בצל המתיחות הגוברת במזרח התיכון, משגרת מוסקבה היום (ראשון) מסר תקיף כלפי המערב. סגן יו"ר מועצת הביטחון של רוסיה, דמיטרי מדבדב – ששימש בעבר כנשיא וכראש ממשלה – טוען כי המדיניות שמנהיגה ארצות הברית במזרח התיכון, ובפרט מול איראן, מובילה ישירות לעלייה במספר המדינות השוקלות התחמשות בנשק גרעיני.

בריאיון שהעניק, התייחס מדבדב להשלכות המדיניות הבין-לאומית על תפוצת הנשק הבלתי קונבנציונלי. לדבריו, חל שינוי תפיסתי עמוק בקרב מנהיגי מדינות רבות: אם בעבר הדיונים על נשק גרעיני נותרו בגדר שיח תאורטי, הרי שהאירועים האחרונים בעולם שינו את התמונה.

הבכיר הרוסי הדגיש כי כיום, מדינות רבות – ובהן מדינות מרכזיות במזרח התיכון – בוחנות ברצינות את האפשרות להשיג נשק להשמדה המונית. הסיבה לכך, לטענתו, היא התפיסה ההולכת ומתבססת כי נשק גרעיני הוא כיום הגורם האסטרטגי היחיד שבאמת מסוגל להרתיע ולמנוע עימות גלובלי.

בדבריו, הפנה מדבדב אצבע מאשימה ישירה כלפי הממשל בוושינגטון, תוך שהוא מתמקד באופן ספציפי בטיפול האמריקני במשטר האייתוללות באיראן. לטענתו, הניסיונות החוזרים ונשנים של ארצות הברית לערער את יסודות המשטם בטהרן ולצמצם את פעילותה של הרפובליקה האסלאמית בזירה הבין-לאומית, משיגים בדיוק את התוצאה ההפוכה.

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מדבדב הסביר כי הלחץ האמריקני הכבד והסנקציות הובילו למצב שבו מספר הולך וגדל של מדינות חוששות לשרידותן, ורואות כעת בהתחמשות גרעינית אמצעי הגנה הכרחי. הוא חתם את דבריו בביקורת חריפה על ארצות הברית, תוך שהוא מגדיר את התנהלותה של וושינגטון בסוגיה זו כ"מדיניות פזיזה" שמסכנת את היציבות העולמית.

דבריו של מדבדב מצטרפים לשורה של אזהרות קודמות שהשמיע בעבר, בהן טען כי "הסיכוי למלחמה גרעינית בין איראן לישראל - בלתי נמנע". במרץ האחרון הזהיר כי הפעולות הצבאיות של ארה"ב וישראל לא צמצמו את הסיכון להתפשטות גרעינית, אלא דווקא הגבירו אותו.