"קשה לטפל בתסמונת טראמפ": הבכיר האמריקאי הפתיע את העיתונאים

מנהל מערכת הבריאות הציבורית בארה"ב (מרכזי מדיקר ומדיקייד), מהמט עוז, העניק השבוע תשובה שעוררה הדים כאשר נשאל על מבקריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

במהלך מסיבת עיתונאים שקיים, שאלה אחת העיתונאיות: "יש לך ייעוץ רפואי לאנשים הסובלים מהמחלה הרצינית שנקראת "תסמונת שגעון טראמפ"?".

"אני מודאג מאנשים שהקדישו את כל האנרגיה של חייהם לשנאה כלפי הנשיא", אמר עוז בתגובה לכתבים. "עצוב לראות אנשים הולכים לאיבוד בדרך הזאת, אבל לטפל בטיפשות זה דבר מאוד קשה."

במהלך התדרוך נשאל עוז גם על מצבו הרפואי של הנשיא טראמפ, לאחר ביקורו השלישי בשנה האחרונה במרכז רפואי צבאי.

"הוא במצב מצוין", אמר עוז על טראמפ. "הוא עובר את המבחן בכל יום. אני באמת מאמין שהוא רוצה לוודא שהכול מתקדם בכיוון הנכון. הוא אדם קפדן מאוד בהרבה מובנים שלא תמיד זוכים להערכה. חשוב לו לדעת את כל הנתונים ולהישאר מעודכן".

"זו גם הסיבה שהוא מתקשר לאנשים בשעות לא שגרתיות, משום שמשהו עולה במחשבתו והוא רוצה לטפל בו מיד", הוסיף עוז בחיוך, וסיכם: "אני חושב שהוא פשוט אוהב את התוצאות."