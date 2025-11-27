סקיצה קטנה בגיר אדום של כף רגל, שנותרה במשפחה אחת כמעט 250 שנה, עומדת לעשות היסטוריה בשוק האמנות העולמי. בית המכירות כריסטיז הכריז על מכירתה של יצירה נדירה ביותר - מחקר הכנה אותנטי של מיכלאנג'לו לאחד מציוריו הידועים - המוערך בין 1.5 ל-2 מיליון דולר.

הרישום, המתוארך לשנים 1511–1512, מתעד את שלב העבודה על רגל של אחת מדמויותיו, ומהווה את הרישום המתועד היחיד הקשור ליצירותיו המפורסמות ושהוצע אי פעם למכירה פומבית. כמעט 520 שנה לאחר שנוצר, הדף הקטן מספק חלון נדיר אל תהליך היצירה של אחד מגדולי אמני הרנסנס, ואל הקפדנות האנטומית שאפיינה את עבודתו על אחד מפסגות האמנות המערבית.

את הרישום גילה בעלים אנונימי מצפון קליפורניה, שהעלה צילום שלו לפלטפורמת ההערכה המקוונת של בית המכירות במטרה לקבל שומה בסיסית ליצירה המשפחתית. התמונה עוררה מיד את סקרנותה של ג’אדה דאמן, מומחית לרישומי מאסטרים ישנים בכריסטיז ניו־יורק, שהבחינה במיומנות השימוש בגיר אדום ובאנטומיה המדויקת של כף הרגל - סימנים שהעידו על ידו של אמן דגול מהמאה ה־16.

דאמן טסה לבחון את הרישום פיזית בבית הבעלים, ולאחר הבדיקה הראשונית הועבר הדף לניו־יורק לצורך מחקר מקיף במעבדות ובשיתוף מומחים חיצוניים. התברר כי היצירה הייתה באותה משפחה מאז סוף המאה ה־18, עם תיעוד היסטורי המצביע על קשר לארמאנד פרנסואה לואי מסט דה סן־ספורן, דיפלומט שווייצרי ואספן ידוע של רישומי מאסטרים איטלקיים.

יגואר נגד פומה: כיצד בעלי חיים טורפים מחלקים ביניהם איזורי טרף אבישי לוי | 26.11.25

אימות ואטריבוציה למיכלאנג’לו

במהלך הבדיקות הטכניות נקבע כי הנייר תואם כרונולוגית למאה ה־15–תחילת המאה ה־16, והגוון והמרקם של הגיר האדום מתיישבים עם חומרים שהיו בשימוש בתקופת מיכלאנג’לו. צילום באינפרה־אדום חשף על גב הדף רישום נסתר בדיו/גיר כהה של דמות גברית - סוג של סקיצה המוכר ממעגלו של מיכלאנג’לו ומעבודתו על דמויות ליצירותיו הגדולות.

הפריצה המשמעותית הגיעה כאשר דאמן השוותה את הרישום זה לצד זה עם גיליון הכנה מפורסם של מיכלאנג’לו לסיבילה הלובית, השמור במוזיאון המטרופוליטן לאמנות בניו־יורק. ההשוואה הדגישה דמיון מובהק בקו, בהצללה, במבנה האנטומי ובגישה לפירוק תנוחת הגוף, וחיזקה את הקביעה ששני הרישומים בוצעו על ידי אותה יד ובאותה תקופת עבודה.

בסקיצה הקטנה ניכרת תשומת הלב של מיכלאנג’לו ללחץ האצבעות על הקרקע ולשינויי הזווית בעקב, כולל תיקונים קלים (pentimenti) המעידים על חיפוש מתמשך אחר תנוחה מושלמת. הממצאים משלימים את הידוע מגיליון המטרופוליטן, שבו מופיעה הסיבילה בתנוחות שונות, וממקמים את רישום כף הרגל כחלק משרשרת עבודה הדרגתית מהסקיצה הניסיונית אל התוצר הסופי.

נדירות היצירה ומשמעותה ההיסטורית

הנדירות של הרישום נובעת מהיחס של מיכלאנג’לו לציורי ההכנה שלו: לפי מקורות בני התקופה, ובהם ג’ורג’ו וזארי, האמן השמיד ביודעין חלק ניכר מהרישומים כדי שלא להותיר עקבות של תהליך העבודה. מסיבה זו נותרו כיום כ־600 רישומים בלבד המיוחסים לו, ורק כעשרה מהם מצויים באוספים פרטיים - רובם במוזיאונים ובספריות ציבוריות ברחבי העולם.

ההיבט השוקי: מכירה פומבית וציפיות

בית המכירות כריסטיז' מעריך את מחיר הרישום בטווח של 1.5–2 מיליון דולר, סכום שמציב אותו מתחת לשיא העולמי לרישום של מיכלאנג’לו אך עדיין בטווח הגבוה ביותר בשוק המאסטרים הישנים. שיא זה, כ־24.3 מיליון דולר, נקבע בשנת 2022 עבור רישום מוקדם של דמות ביצירתו שנמכר במכירה של כריסטיז בפריז.

המכירה המתוכננת ל־5 בפברואר 2026 בניו־יורק צפויה למשוך מוזיאונים גדולים ואוספים פרטיים מובילים, בין היתר משום שהזדמנויות לרכוש יצירה מתועדת ומאומתת של מיכלאנג’לו כמעט שאינן קיימות. בעולם האמנות מעריכים כי מקורות מוסדיים ישקלו לגייס משאבים מיוחדים לקראת המכירה, נוכח הקשר הישיר לצייר הנודע והחשיבות ההיסטורית של תהליך היצירה שהרישום חושף.

מבט על תהליך העבודה של מיכלאנג’לו

מעבר לערכו הכספי, הרישום מספק הצצה נדירה לשיטת העבודה של מיכלאנג’לו - מאמן פרסקו הנחשב במאה ה־16, אך גם לפסל שחושב את הדמויות במונחי מסת גוף ותנועה מתמשכת. ההתמקדות באיבר בודד, במקרה זה כף רגל, מדגישה עד כמה ניתח האמן כל פרט אנטומי לפני שהעבירו לקנה מידה מונומנטלי של ציור שלם.

העובדה שעל גב הדף נמצאה סקיצה נוספת של דמות גברית מצביעה על שימוש חסכוני וחוזר בנייר, תופעה מוכרת מרישומים אחרים של מיכלאנג’לו ושל בני דורו. כך הופך הדף הקטן למסמך עבודה רב־שכבות, שמחבר בין כמה שלבים של מחשבה ותרגול בדרך ליצירת אחת מאבני היסוד של תולדות האמנות המערבית.