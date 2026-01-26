כיכר השבת
אחרי שני הרוגים

מיניאפוליס בוערת: זירת קרב מחוץ למלון מקומי בשל נוכחות סוכני ICE

מיניאפוליס בלהבות: ונדליזם קשה במלון מקומי ושימוש בגז מדמיע ברחובות, על רקע זעם ציבורי גואה בעקבות מותם  של רנה גוד ואלכס פריט ע"י סוכני ICE (חדשות בעולם)

בריונים מקומיים משחיתים את המלון במיניאפוליס (צילום: רשתות חברתיות)

הלילה האחרון (ראשון) הפכו רחובות מיניאפוליס שוב לזירת קרב, כאשר הפגנת רעש סוערת מחוץ למלון Home2 Suites by Hilton הידרדרה לעימותים אלימים ולוונדליזם קשה.

המפגינים, שפעלו תחת זעם גלוי על נוכחותם המשוערת של סוכני ICE (רשות ההגירה) במלון, ניפצו והשמידו את השלט של המבנה, בעודם קוראים קריאות נגד הממשל. בתגובה, למעלה מ-40 שוטרים פשטו על שדרות האוניברסיטה, חסמו את התנועה והשתמשו בגז מדמיע ובפצצות תאורה כדי לפזר את ההמון, באירוע שהסתיים במעצרים מרובים.

התפרצות הזעם הזו אינה מקרית; היא מגיעה כשהעיר עדיין שותתת דם לאחר שני מקרי מוות בתוך שבועות ספורים. האווירה במיניאפוליס הגיעה לנקודת רתיחה בעקבות הירי הקטלני ברנה ניקול גוד בתחילת החודש, והריגתו של אלכס פריטי רק אתמול, שניהם מירי סוכנים פדרליים במהלך מבצעי אכיפה.

כעת, כשהמתח בין הממשל הפדרלי להנהגה המקומית בשיאו והמושל טים וולז דורש את הפסקת המבצעים, נראה כי מיניאפוליס נגררת למערבולת של אלימות ואי-סדר. הוונדליזם במלון הוא רק סימפטום נוסף לזעם הציבורי הגואה, בעיר שבה האזרחים מרגישים תחת מצור וכל שלט מלון הופך למטרה בקרב על דמותה של המדינה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

