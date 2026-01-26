הלילה האחרון (ראשון) הפכו רחובות מיניאפוליס שוב לזירת קרב, כאשר הפגנת רעש סוערת מחוץ למלון Home2 Suites by Hilton הידרדרה לעימותים אלימים ולוונדליזם קשה.

המפגינים, שפעלו תחת זעם גלוי על נוכחותם המשוערת של סוכני ICE (רשות ההגירה) במלון, ניפצו והשמידו את השלט של המבנה, בעודם קוראים קריאות נגד הממשל. בתגובה, למעלה מ-40 שוטרים פשטו על שדרות האוניברסיטה, חסמו את התנועה והשתמשו בגז מדמיע ובפצצות תאורה כדי לפזר את ההמון, באירוע שהסתיים במעצרים מרובים.

התפרצות הזעם הזו אינה מקרית; היא מגיעה כשהעיר עדיין שותתת דם לאחר שני מקרי מוות בתוך שבועות ספורים. האווירה במיניאפוליס הגיעה לנקודת רתיחה בעקבות הירי הקטלני ברנה ניקול גוד בתחילת החודש, והריגתו של אלכס פריטי רק אתמול, שניהם מירי סוכנים פדרליים במהלך מבצעי אכיפה.

כעת, כשהמתח בין הממשל הפדרלי להנהגה המקומית בשיאו והמושל טים וולז דורש את הפסקת המבצעים, נראה כי מיניאפוליס נגררת למערבולת של אלימות ואי-סדר. הוונדליזם במלון הוא רק סימפטום נוסף לזעם הציבורי הגואה, בעיר שבה האזרחים מרגישים תחת מצור וכל שלט מלון הופך למטרה בקרב על דמותה של המדינה.