טראמפ: "מוג'תבא חמינאי נפצע אבל עדיין חי בצורה כלשהי"

נשיא ארה"ב אמר כי מוג'תבא חמינאי נפגע בתקיפות אך ככל הנראה עדיין בחיים | מוג'תבא חמינאי לא נראה בציבור מאז מינויו לאחר חיסול אביו; לפי גורמים באיראן הוא נפצע קל אך ממשיך לנהל את המדינה בזמן המלחמה (חדשות)

נשיא דונלד טראמפ אמר כי להערכתו המנהיג העליון החדש של , מוג'תבא חמינאי, עדיין בחיים – אף כי נפגע במהלך המלחמה.

בראיון לתוכנית הרדיו של בריאן קילמיד ברשת פוקס ניוז אמר : "אני חושב שהוא כנראה חי. אני חושב שהוא פגוע, אבל כנראה עדיין חי בצורה כלשהי".

חמינאי, בנו של המנהיג העליון הקודם עלי חמינאי, מונה לתפקיד לאחר שאביו נהרג בתחילת המלחמה בתקיפה שיוחסה לארצות הברית ולישראל. מאז מינויו הוא לא נראה בציבור, והצהרותיו האחרונות פורסמו באמצעות כלי התקשורת הממלכתיים באיראן.

בהצהרה שפורסמה ביום חמישי הבטיח חמינאי כי איראן לא תוותר על המאבק. "לא נימנע מלנקום את דמם של השהידים שלכם", נכתב בהודעה שפורסמה בתקשורת האיראנית.

גורם איראני מסר השבוע לסוכנות רויטרס כי חמינאי נפצע באורח קל אך ממשיך לפעול ולהוביל את המדינה. בטלוויזיה האיראנית אף תואר כ"פצוע מלחמה".

בהצהרה הראשונה שיוחסה לו לאחר מינויו, איים המנהיג החדש כי איראן תפעל להשאיר את מצר הורמוז סגור, וקרא למדינות האזור לסגור את הבסיסים האמריקניים בשטחן – אחרת הן עלולות להפוך ליעדים לתקיפות איראניות.

בראיון לפוקס ניוז, טראמפ התייחס גם לאיום האיראני כלפי מדינות האזור וטען כי איראן הציבה אלפי טילים נגד מדינות המזרח התיכון. לדבריו, כ־1,200 טילים כוונו בין היתר לעבר איחוד האמירויות, קטאר, עומאן וסעודיה.

"הם רצו להשתלט על המזרח התיכון כולו", אמר טראמפ, והוסיף כי מדינות האזור חששו מאיראן במשך חודשים ארוכים.

בנוסף התייחס טראמפ למצב במצר הורמוז ואמר כי אין סיבה לחשש משיט באזור. לדבריו, "אין להם חיל ים – הטבענו את כל הספינות שלהם".

