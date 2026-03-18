מעקב בזמן אמת: כך חוקרים פותרים את תעלומת הנדידה

עם בוא האביב, מיליוני פרפרי מונרך יוצאים ממעונות החורף שבהרי מקסיקו למסע אדיר צפונה - והפעם, 160 מהם נושאים על גבם שבב מעקב זעיר. צוותים הפועלים בששת שמורות הפרפרים המרכזיות במדינה הצמידו לכל פרפר מתנד נדידת-שמש זעיר מסוג BlūMorpho, שמשקלו כגרגר אורז בלבד. המשדרים הזעירים פולטים אותות בלוטות', הנקלטים בכל טלפון iPhone שעובר בקרבת מקום – ובכך מאפשרים למדענים לעקוב אחר תנועת הפרפרים כמעט בזמן אמת.

מעקב ראשון מסוגו במסע האביבי

המיזם, הממומן בחלקו על ידי קרן חיות הבר העולמית (WWF) במקסיקו, הוא הפעם הראשונה שבה נעשה שימוש בטכנולוגיה הזו כדי לעקוב אחר נדידת האביב של המונרכים. אדוארדו רנדון סלינאס, ראש תוכנית המונרך של WWF, אמר כי מדובר ב"נקודת מפנה של ממש". לדבריו, "זו הפעם הראשונה שבה נוכל לראות בדיוק כיצד חלק מהפרפרים נעים במהלך הנדידה צפונה".

המשדרים הזעירים, שמשקלם כ־60 מיליגרם בלבד, פותחו על ידי חברת Cellular Tracking Technologies מניו ג'רזי, ומודבקים בזהירות מאחורי ראשו של כל פרפר. בעזרת אותות בלוטות' וטלפונים של אזרחים, נאספים הנתונים באפליקציה חינמית בשם Project Monarch Science. "הם פשוט עפים מעל הכבישים, והטלפונים של נהגים שנוסעים שם קולטים את האות ומשדרים לנו מיקום מדויק", הסביר דיוויד לה פומה, סגן נשיא החברה.

המשך למבצע הסתווי ההיסטורי

הניסוי הנוכחי הוא המשך ישיר לקמפיין גדול שהתקיים בסתיו האחרון, שבו הוצמדו מעל 600 משדרים לפרפרי מונרך ברחבי צפון אמריקה והאיים הקריביים. הקמפיין ההוא, שנערך בשיתוף יותר מ־20 מוסדות מחקר, הניב את מאגר הנתונים המקיף ביותר שנאסף אי פעם על מסלול נדידת מונרכים - ממזרח קנדה וארצות הברית ועד למושבות החורף שלהם בשמורת המונרכים הביוספרית במרכז מקסיקו.

שורשי הפרויקט נעוצים בפריצה שהתרחשה ב־2024, כאשר פרפר בודד שכונה "ליאונל" תועד במסלול מלא בין קייפ מיי שבניו ג'רזי לבין סנט אוגוסטין שבפלורידה - באמצעות מעקב בלוטות' וטלפונים של אזרחים. זה היה תיעוד ראשון מסוגו של מסלול נדידת מונרך יחיד ברזולוציה כה גבוהה.

מה עשויים הנתונים לחשוף

המדענים סבורים שהנתונים החדשים יאפשרו לראשונה להבין כיצד שינויי האקלים משפיעים על דפוסי הנדידה של המונרכים. לפי ארגון Journey North, בשבועות האחרונים החלה "יציאה המונית" מבתי הגידול החורפיים, במסגרת נדידה רב-דורית שאף פרפר בודד אינו משלים לבדו. חוקרי Monarch Watch כבר תיעדו פרפרים מתויגים הנודדים צפונה, ואחד מהם אף גמע 75 קילומטרים בתוך יומיים בלבד.

כעת, כאשר אלפי משתמשי סמארטפונים משמשים למעשה כתחנות מעקב ניידות, מקווים החוקרים שהאביב הזה יספק תובנות חסרות תקדים על דרכי ההישרדות, שינויי המסלול ותנאי הסביבה של אחד הסמלים הבולטים ביותר של עולם הטבע - פרפר המונרך, שמספריו בצפון אמריקה צנחו בכ־22 אחוזים בעשרים השנים האחרונות.