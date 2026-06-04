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המתח בשיאו

מסוקים מעבירים פנטסיר לגגות: מוסקבה מתבצרת

מסוקי תובלה כבדים מעבירים מערכות פנטסיר ו-SMD-E לגגות מגדלים • המהלך מגיע על רקע התגברות איומי הכטב"מים האוקראינים | כיפת ברזל רוסית (בעולם)

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נשק על הגגות (צילום: הכוחות המזוינים של סרביה Creative Commons Attribution 3.0 Unported .)

המתח במוסקבה הגיע לשיא חסר תקדים. על פי דיווח באתר THE WAR ZONE, הרשויות ברוסיה נוקטות בצעד חריג ומעבירות מערכות הגנה אווירית מסוג "פנטסיר" (Pantsir S-1) אל גגות מגדלים רבי-קומות ברחבי הבירה. התיעודים שפורסמו מציגים מסוקי תובלה כבדים מסוג Mi-26, המסוגלים לשאת מטענים של עד 22 טונות, כשהם מניפים את מערכות ההגנה אל ראשו של מגדל "נורדסטאר" בן 42 הקומות, במרחק קצר ממתחם .

המהלך הדרמטי מגיע על רקע סדרת תקיפות כטב"מים אוקראיניות מסיביות שפקדו את רוסיה בשבועות האחרונים. כידוע, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אישר לאחרונה כי כוחותיו ביצעו את אחת ממתקפות הכטב"מים הגדולות ביותר על אדמת רוסיה מאז פרוץ המלחמה, כאשר מאות כלי טיס בלתי מאוישים כוונו למטרות אסטרטגיות ברחבי המדינה.

מערכת הגנה מתקדמת לתשתיות ממשלתיות

בנוסף למערכת הפנטסיר המוכרת, נצפתה פריסה של מערכת הגנה מתקדמת מסוג SMD-E, המיועדת להגנה ספציפית על תשתיות ממשלתיות רגישות. המערכת פועלת באמצעות צריח הכולל מכ"מים מתקדמים לאיתור ועקיבה, ומשלבת יכולות חימוש מגוונות: עד 48 מיירטי TKB-1055 לטווח של כארבעה מייל, או 12 טילים קצרי-טווח מסוג 57E6 המגיעים לטווח של כ-12.5 מייל.

המהלך משקף את מאמציה של מוסקבה לבנות "כיפת ברזל" מאולתרת מעל לבירה, מול איומי הכטב"מים הגוברים מצד צבא אוקראינה. יצוין כי בשבועות האחרונים נרשמו מספר תקיפות דרמטיות בעומק השטח הרוסי, כאשר מתקפה רחבת היקף פגעה אף בתשתיות אסטרטגיות בעיר סנט פטרסבורג, עיר הולדתו של הנשיא ולדימיר פוטין.

מערכת הטילים Arrow (צילום: משרד הביטחון הישראלי | חשבון רשמי)

מירוץ חימוש אווירי

הפריסה החריגה של מערכות ההגנה האווירית על גגות המגדלים במוסקבה מצטרפת למגמה רחבה יותר של התחמשות והתבצרות ברחבי רוסיה. על פי דיווחים, משרד הביטחון הרוסי טען כי מערכות ההגנה האווירית הצליחו ליירט 556 כטב"מים ברחבי המדינה במהלך היממה האחרונה בלבד.

המהלך הרוסי מעלה שאלות לגבי יעילות מערכות ההגנה האווירית הקיימות במדינה, ומעיד על חשש ממשי מפני יכולות התקיפה המתפתחות של אוקראינה. כאמור, למרות שבאזור הבירה רוסיה מפעילה את מערכות ההגנה הריכוזיות ביותר, הכוחות האוקראינים מצליחים להתגבר עליהן ולהגיע למטרות אסטרטגיות בעומק השטח.

עדכונים נוספים בהמשך.

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בס"ד אז המתקפה תהיה במקום אחר. צפו להפתעות מדהימות של אוקראינה. אם ישראל היו תוקפים את חיזבאללה עם 300 רחפנים וקטבמים בו זמנית הם היו מזמן גמורים.
בני

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