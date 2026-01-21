מול הדחייה האירופית: שורת מדינות בהודעת תמיכה דרמטית בטראמפ

מפת הכוחות הבינלאומית סביב מועצת השלום של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מתגבשת בימים אלו, כאשר פיצול דרמטי מתרחש בין מדינות ערב ומוסלמיות לבין אירופה. מספר מדינות מוסלמיות גדולות הודיעו הערב (רביעי) על הצטרפותן למועצה, בעוד שאירופה ממשיכה לדחות את ההזמנה האמריקאית.

סעודיה, טורקיה, מצרים, ירדן, קטאר, פקיסטן ואינדונזיה הודיעו במשותף שהן מצטרפות למועצת השלום. המהלך מהווה הצלחה משמעותית לממשל טראמפ, המבקש לבסס גוף בינלאומי חלופי לאו"ם לפתרון סכסוכים בין מדינות.

כזכור, מועצת השלום הוקמה במקור לפיקוח על שיקום עזה, אך טראמפ מאותת על כוונתו להרחיב את פעילותה לסכסוכים נוספים ברחבי העולם. ההצטרפות של מדינות ערב מעידה על נכונותן לשתף פעולה עם הממשל האמריקני החדש, גם אם הדבר כרוך במתיחות מול אירופה.

במקביל, דיווח בעיתון "שפיגל" הגרמני חושף כי ממשלת גרמניה מתנגדת בתוקף להצטרפות למועצת השלום. ברלין ככל הנראה חוששת כי הגוף החדש נועד לפגוע במבנה ובסמכות האו"ם, ומצטרפת לצרפת, בריטניה, איטליה ושוודיה שכבר דחו את ההזמנה האמריקאית.

ההתנגדות האירופית נובעת גם מכך שטראמפ הזמין את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ונשיא בלארוס אלכסנדר לוקשנקו למועצה. דוברו של ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הבהיר כי "בריטניה לא תצטרף אליה במצב הדברים הנוכחי", תוך הדגשת מחויבותה "הבלתי ניתנת לערעור" לאו"ם.

המשבר הדיפלומטי מעמיק את החשש בקרב מדינות אירופה מפני ניסיון אמריקאי ליצור מנגנון מקביל לאו"ם, שעלול לערער את המבנה הבינלאומי המוכר. מנגד, הצטרפותן של מדינות מוסלמיות גדולות מעניקה לטראמפ לגיטימציה בינלאומית משמעותית למועצה החדשה.