מספר שעות, טכנאים חיברו בקפידה את החלקים הפנימיים והחיצוניים של טלסקופ החלל הרומי ננסי גרייס של נאס"א. ( צילום: נאס"א/ג'ולארה טשיטייה )

במרכז החלל קנדי שבפלורידה, המתח כבר מורגש באוויר. נאס"א השלימה את בנייתו של טלסקופ החלל ננסי גרייס רומן, וכעת הוא עובר את ההכנות האחרונות לקראת שיגורו ההיסטורי על גבי רקטת "פאלקון הבי" של SpaceX בסתיו 2026.

הוא לא סתם עוד טלסקופ; זוהי מכונה המתוכננת להביט אל תוך החללים הריקים של הקוסמוס כדי לענות על השאלה הגדולה מכולן: ממה עשוי היקום? מה שהופך את "רומן" למיוחד כל כך הוא השילוב המדהים בין עוצמה לרוחב יריעה. בעוד טלסקופ החלל "האבל" הצטיין במבט עמוק וצר, המצלמה של "רומן" – מכשיר רחב-שדה בעל 300 מגה-פיקסל – מסוגלת ללכוד תמונות הגדולות פי 200 מאלו של האבל באותה רמת פירוט. הדיוק שלו כה גבוה, עד שהוא יכול להבחין בשערה אנושית ממרחק של שני מגרשי כדורגל. היכולת הזו מאפשרת ל"רומן" לסרוק שטחי שמיים עצומים במהירות חסרת תקדים, וליצור מפות קוסמיות שיחשפו את המבנים הנסתרים של היקום. הדרמה האמיתית של הטלסקופ טמונה ביעד שלו: החללים הקוסמיים. אלו הם אזורים עצומים וריקים כמעט לחלוטין מחומר, הנמצאים בין צבירי הגלקסיות. המדענים מאמינים שהחללים הללו הם ה"מעבדות" הטובות ביותר לחקר האנרגיה האפלה.

חומר אפל מסביב לגלקסייה ( צילום: מאת ESO/L. Calçada - http://www.eso.org/public/images/eso1217a/, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26366780 )

חומר אפל הוא מושג בפיזיקה שמסביר את העובדה שיותר מ-85% מהמסה ביקום אינה נראית ואינה מורכבת מחומר רגיל. ייתכן שמדובר בחומר בלתי נראה שטרם התגלה, או בהסבר אחר שדורש תיקונים בתורת הכבידה שלנו. הטלסקופ "רומן" יעזור למדע לבדוק תצפיות אלה ולבחון את סודות היקום.

בעוד שהגרביטציה המוכרת לנו מושכת חומר פנימה, בקנה מידה קוסמי נראה שמשהו אחר "דוחף" את הגלקסיות זו מזו. "רומן" יחקור אלפי חללים כאלו כדי להבין את האנרגיה האפלה, ובכך עשוי לפתור את אחת התעלומות הגדולות בפיזיקה המודרנית.

המסע של "רומן" הוא עדות לסקרנות האנושית. הוא נשלח כדי להביט ב"שום דבר" ולגלות את הכל ולהוכיח שהסודות הגדולים ביותר של היקום לא נמצאים רק בכוכבים הנוצצים, אלא דווקא במרחבים השחורים והשקטים שביניהם.