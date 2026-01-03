כיכר השבת
ערפילית העכביש והתנגשות גלקסיות

'כפי שלא נראה': נאס"א פותחת את 2026 בתמונות חלל מרהיבות

ממיזוג גלקסיות הנצפה במבט כפול – אינפרא־אדום וקרני רנטגן – דרך ערפילית הענק "העכביש" בענן מגלן הגדול ועד לאשכול ה"ג׳מפיין" המתנפץ בבועות של גז לוהט: נאס"א פתחה את השנה החדשה עם סדרת תמונות החושפות את עוצמתו ויופיו של היקום כפי שלא נראה מעולם

גלקסיות מתנגשות. צילום משותף מטלסקופ החלל ווב וממצפה הרנטגן צ'נדרה (צילום: NASA )

נאס"א קיבלה את השנה האזרחית החדשה בתצוגת יקום מסחררת, עם פרסום סדרת צילומים עוצרת נשימה ממצפי החלל שלה - טלסקופ החלל ג׳יימס ווב, מצפה הקרניים העל־סגולות צ׳נדרה ותחנת החלל הבין־לאומית. התמונות, שפורסמו לקראת סוף השבוע האחרון, חושפות רגעים קוסמיים נדירים: עולמות שבהם גלקסיות מתנגשות, כוכבים נולדים, ואנרגיה פראית נעה בחלל הבין־גלקטי.

הדימוי המרכזי כולל את שתי הגלקסיות IC 2163 ו־NGC 2207, המצויות בעיצומו של מיזוג איטי ומלא עוצמה בקבוצת 'כלב גדול', במרחק עצום מכדור הארץ. הנתונים של ווב, המוצגים בצבעים לבנים, אפורים ואדומים, מגלים רשתות של אבק קר השזורים בין הזרועות הספירליות, בעוד שתצפיות צ׳נדרה - בצבע כחול - מסמנות אזורים שבהם הגז הלוהט הגיע לטמפרטורות של מיליוני מעלות. לפי נאס"א, קצב היווצרות הכוכבים שם גבוה פי עשרה מזה שבשביל החלב: כ־24 כוכבים חדשים בגודל השמש מדי שנה.

שתי הגלקסיות (צילום: NASA )
תצפיות צ׳נדרה, בצבע כחול, מסמנות אזורים שבהם הגז הלוהט הגיע לטמפרטורות של מיליוני מעלות (צילום: NASA )

במקביל, אסטרונאוטים בתחנת החלל הבין־לאומית תיעדו מבט ייחודי לעבר ענן מגלן הגדול - גלקסיה ננסית המרוחקת מאיתנו אלפי שנות אור. בתצלום שצולם בנובמבר 2025 נראית הערפילית "העכביש" (30 דורדוס), שהיא אזור יצירת הכוכבים הגדול והבהיר ביותר בקבוצת הגלקסיות המקומית, ובה נוצרים כוכבים שמסתם עשויה להגיע ל־200 מסות שמש.

ענן מגלן הגדול (צילום: NASA )

לקראת סיום השנה חשפה נאס"א גם תמונה מכובדת נוספת: אשכול הגלקסיות "שמפיין", שהתגלתה לראשונה בערב השנה האזרחית 2021, נראית כעת בגרסה עתירת־פרטים של צ׳נדרה. האשכול, כך מתברר, מורכב למעשה משני אשכולות אדירים המתמזגים לאחד. הגז הלוהט ביניהם - הנראה בתצלום כבועות נוצצות - פולט קרינת רנטגן בעוצמה אדירה. לפי החוקרים, מדובר או בהתנגשות כפולה שהחלה לפני שנים רבות ונמשכת עד היום, כששני האשכולות נעים זה הרחק מזה.

כך או כך, שנת 2026 נפתחת בהבטחה מדעית מרתקת: עין האדם מעולם לא ראתה את היקום כה קרוב, כה סוער וכה יפה.

