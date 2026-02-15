תעמולה נאצית? הסערה על החולצה החדשה של האולימפיאדה

הכרזה הרשמית של אולימפיאדת ברלין 1936 - החולצה הרשמית של השנה הזמינה ברשת ברשת

הוועד האולימפי הבינלאומי (IOC) מצא את עצמו השבוע במרכזה של ביקורת חריפה וחסרת תקדים, לאחר שהשיק למכירה חולצת טי הכוללת את הפוסטר המקורי של משחקי ברלין 1936. מדובר באותם משחקים שהתקיימו תחת שלטונו של אדולף היטלר ושימשו ככלי תעמולה מרכזי להפצת אידיאולוגיית עליונות הגזע הארי.

החולצה, שהיא חלק מ"קולקציית המורשת" של החנות האולימפית הרשמית, מציגה דמות גברית עטורת זרי דפנה לצד שער ברנדנבורג והטבעות האולימפיות. למרות הזעם הציבורי שפרץ עם פרסום הפריט, החולצה אזלה לחלוטין מהמלאי תוך זמן קצר - נתון מפתיע שהגביר עוד יותר את הדיון סביב המוסריות שבמכירתה. התגובות בעולם לא איחרו לבוא. פוליטיקאים גרמנים וארגונים יהודיים דרשו להסיר את הפריט לאלתר. כריסטין שמידט, מנהלת בספריית השואה בווינר, תהתה האם ניתן בכלל להפריד בין "הערכה אסתטית" של העיצוב לבין "האימה והזוועה שבאה לאחר מכן". ליאורה רז, מייסדת ארגון "StopAntisemitism", כינתה את המכירה "בושה", ואילו הבמאי יואב פוטש הגדיר אותה כ"עלבון מחליא לכבוד האנושי".

הצורר הנאצי וראשי הוועד האולימפי הבינלאומי נכנסים לאצטדיון בפתיחת האולימפיאדה בברלין 1936

מנגד, בוועד האולימפי בחרו להגן על המהלך. דובר הוועדה הסביר כי הקולקציה נועדה לחגוג את האמנות והעיצוב של כל המשחקים האולימפיים לאורך ההיסטוריה. לטענתם, יש לזכור כי למרות "התעמולה הנאצית", המשחקים בברלין כללו הישגים ספורטיביים יוצאי דופן של ספורטאים כמו ג'סי אוונס, האתלט האפרו-אמריקאי שהדהים את העולם והנחית מכה ניצחת על טענות הגזענות של היטלר.