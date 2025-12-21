הרשימה המעודכנת של נאפל - האוורסט ( צילום: רשתות חברתיות- שאטרסטוק )

מי אמר שצריך אלפי שנים של תזוזת לוחות טקטוניים כדי להגביה הרים, כשאפשר פשוט להחליט לבד?

במשרד התיירות הנפאלי החליטו ששמונה פסגות מעל 8,000 מטרים זה פשוט לא מספיק, ולכן הם עדכנו את הרישומים הלאומיים והכריזו על שישה "מצטרפים חדשים" למועדון היוקרתי, מה שהעלה את המניין הרשמי של המדינה ל-14 פסגות "שמונת-אלפים". ההרים הללו לא צמחו פתאום מתוך האדמה; הם תמיד היו שם, פשוט כחלק מרכסים קיימים, וכעת הם עברו תהליך של מיתוג מחדש כפסגות עצמאיות לכל דבר. בין הכוכבים החדשים ברשימה ניתן למצוא את ילונג קאנג (8,505 מטרים), קנצ'נז'ונגה דרום (8,476 מטרים) ולוהוצה שאר (8,400 מטרים), המצטרפים לנבחרת הוותיקה והמוכרת שכוללת את האוורסט (8,848.86 מטרים), המקאלו והאנפורנה I.

הר חדש נולד Kangbachen המתנשא לגובה של 7,906 מטר ( צילום: שאטרסטוק )

הסיבה ל"נס הגיאולוגי" הזה אינה מדעית, אלא כלכלית ושווקית לחלוטין: נפאל מעוניינת למשוך יותר מטפסים והרפתקנים שיזרימו כסף למדינה דרך היתרי טיפוס חדשים ויחזקו את הכלכלה המקומית.

אחות לנו בבית המלך: הפוסט המרגש שכתבה איוונקה טראמפ לכבוד חנוכה איציק אוחנה | 11:14

מדובר בעסק רווחי מאוד; בשנת 2023 בלבד, הנפיקה הממשלה יותר מ-2,500 היתרי טיפוס שהניבו הכנסות של כ-850 מיליון רופי. עם זאת, לפני שהעולם כולו מעדכן את המפות, נפאל צריכה לקבל את אישורו של הפדרציה הבינלאומית לטיפוס הרים (UIAA). לפי הכללים המקצועיים, כדי שפסגה תיחשב להר עצמאי, המרחק בינה לבין הפסגה הסמוכה (ה"אוכף") חייב להיות לפחות 500 מטרים, ועליה להחזיק בנתיב טיפוס נפרד.

נפאל כבר מתכוננת להציג את הטיעונים שלה בוועידה בינלאומית שתיערך באוקטובר 2026, בתקווה לשכנע את הקהילה העולמית שהפסגות הללו ראויות לתואר הנכסף. עד אז, נראה שבנפאל מאמינים שאם ההר לא מספיק גבוה או מפורסם כדי למשוך תיירים, פשוט נותנים לו שם רשמי חדש וצוחקים כל הדרך לפסגה.