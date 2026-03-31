כיכר השבת
מתחת לפני השטח

"המנצחת הגדולה במלחמה - בת ברית של איראן": ההבנה המדאיגה בארה"ב

שגרירת ארה"ב לשעבר באו"ם ניקי היילי העריכה כי העימות השמיד את היכולות הצבאיות של איראן | יחד עם זאת היא הבהירה כי בת בריתה של איראן היא המנצחת הגדולה ביותר מהעימות (בעולם)

הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

שגרירת ארה"ב לשעבר באו"ם, ניקי היילי, העריכה בריאיון לרשת 'פוקס ניוז' כי מבצע 'זעם אדיר' כבר השיג את מטרתו המרכזית - השמדת היכולות הצבאיות המסורתיות של . לדבריה, המשטר בטהראן נמצא כעת במצב שבו "ניצחון" מבחינתו יהיה פשוט לשרוד את המערכה הנוכחית.

אולם לצד הערכתה החיובית לגבי ההישגים הצבאיים נגד איראן, היילי הצביעה על תופעה מדאיגה מבחינה אסטרטגית. לדבריה, היא "המנצחת הגדולה ביותר" מהעימות הנוכחי במזרח התיכון.

היא הסבירה כי העימות עם איראן הסיט את תשומת הלב העולמית והמשאבים המערביים הרחק מהמלחמה באוקראינה, ואיפשר למוסקבה להתאושש ולחזק את מעמדה.

דבריה השתלבו בדיווח מהימים האחרונים של ה'טלגרף' הבריטי, לפיו הנשיא פוטין מרוויח לפחות 760 מיליון דולר ביום, בעוד המלחמה מגבירה את הביקוש לנפט רוסי.

על פי הדיווח, הכנסותיה של רוסיה מנפט וגז צפויות להכפיל את עצמן החודש, מ-12 מיליארד דולר לכמעט 24 מיליארד דולר, בעקבות עליית מחירי הנפט והגז וההקלות הזמניות מהסנקציות האמריקאיות.

גורמים המעורים בדיונים העריכו כי גם אם המשבר באיראן יסתיים במהירות, מחירי הנפט צפויים לשמור על פרמיית סיכון בתקופה הקרובה. לפי ההערכות, הכנסות הנפט והגז של רוסיה עשויות להגיע ל-218.5 מיליארד דולר השנה - גבוה ב-63% מהתחזיות שלפני הסכסוך.

