קים ג'ונג און, בליווי בכירי המפלגה וגנרלים, סייר השבוע במתחם שבנייתו כמעט והושלמה. המוזיאון כולל אגפי תצוגה של "נשק שלל" מהחזית, פסלי גבורה וקיר זיכרון הנושא את שמות ההרוגים. קים הגדיר את הפרויקט כ"יצירה נאצלת" שנועדה להנציח "גבורה חסרת תקדים" של חייליו בחו"ל.

לצד המבנה המפואר, התמונות שפורסמו חשפו את מחיר הדמים של הברית עם מוסקבה: "בית קברות לגיבורים" הצמוד למוזיאון ובו לפחות 12 שורות של קברים צפופים. לפי הערכות מודיעין מהמערב ומדרום קוריאה, פיונגיאנג שלחה כ-13,000 חיילים לסייע לרוסיה, וספגה אבדות כבדות המוערכות במאות עד אלפי הרוגים ופצועים בקרבות נגד צבא אוקראינה.

הקמת המוזיאון מעידה על ההימור הפוליטי של קים, המנסה למסגר את שליחת הכוחות כאינטרס לאומי עליון. בתמורה ל"אספקת הדם" והתחמושת, מוסקבה מעניקה לפיונגיאנג סיוע כלכלי חיוני וטכנולוגיות צבאיות מתקדמות, מה שמגביר את המתיחות מול סיאול והמערב.

בעוד העולם עוקב בדאגה אחר שיתוף הפעולה, בקוריאה הצפונית הופכים את הלחימה באוקראינה למיתוס של הקרבה למען ה"מולדת".