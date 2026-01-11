מכה לממדאני: ניסה לבלום את עסקת הענק של החברה הישראלית ונכשל

ראש עיריית ניו יורק החדש, זוהראן ממדאני, נכשל בניסיון חריג לעצור בבית המשפט עסקת נדל״ן ענקית לרכישת כ-5,000 דירות מתפוררות בניו יורק - לאחר שחברה ישראלית זכתה במכרז בשווי כ-451 מיליון דולר לרכוש את הדירות.

מדובר בעסקה הכוללת כ-5,150 דירות ב-90 בניינים בשכונות שונות בברוקלין, חלקן במצב תחזוקתי קשה עם ליקויים חמורים כמו תקרות סדוקות, מזיקים ובעיות חימום ומעליות - במטרה לשקם את הבניינים.

ממדאני, שכיהן זמן קצר לאחר כניסתו לתפקיד, הציג את מאבקו נגד המכירה כמאבק למען דיור בר-השגה והגנה על שוכרי דירות בניו יורק, והודיע על פתיחת הליכים משפטיים במטרה לעכב או להפוך את העסקה על פיה.

העירייה טענה בבית המשפט כי סאמיט אינה מוכנה או מסוגלת לשקם את הבניינים הבעייתיים, וכי החברה המוצעת כקונה עלולה אף להחמיר את ההזנחה במקום לתקן אותה.

כחלק מטענותיה הציגה העירייה נתונים על למעלה מ-780 עבירות בנייה ובטיחות פתוחות הקשורות לנכסים שבשליטת סאמיט בעיר, מהן כ-290 שמוגדרות כמסוכנות באופן מיידי.

מעבר להיבט המשפטי-חוקתי, לטענת העירייה היא גם נושה תחת תיק הפשיטה של הבעלים הקודם של הנכסים - וזאת בשל כ-12.7 מיליון דולר בחובות וקנסות שלא שולמו על עבירות בנייה ותקנות דיור.

על רקע זה ניסתה העירייה להאריך בעשרה ימים לפחות את מועד המכירה כדי לבדוק חלופות או מציעים אחרים, אך השופט הפדרלי דייוויד ג׳ונס דחה את בקשתה, והעסקה הותרה להתקיים כמתוכנן.

נציגי סאמיט הגיבו לדיווחים ואמרו כי הרכישה היא הזדמנות חיובית ובשורה לדיירים ולשיקום הנכסים. לדבריהם, העסקה תביא למחיקת חובות של מאות מיליוני דולרים ותאפשר להשקיע בשיפוצים ותחזוקה שהוזנחו במשך שנים.