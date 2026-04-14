ראש עיריית ניו יורק החדש, זוהראן ממדאני, מעורר סערה רבתי בקרב המגזר העסקי והקמעונאי בעיר, לאחר שחשף פרטים חדשים על תוכנית הדגל שלו להקמת רשת מרכולים בבעלות עירונית.

בנאום לציון מאה ימים לכהונתו, הציג ראש העיר את התוכנית להקמת הסניף הראשון בשכונת הארלם, שעלותו נאמדת בכ-30 מיליון דולרים מתקציב העירייה. מדובר בצעד ראשון מתוך כוונה להקים חמישה סניפים כאלו ברחבי חמשת רובעי העיר - כחלק מהבטחת הבחירות של ממדאני להוזלת מחירי המזון עבור תושבים בעלי הכנסה נמוכה.

ההודעה על העלות הגבוהה של הפרויקט הכתה בתדהמה את בכירי ענף המזון בניו יורק. מומחים בתחום ציינו כי מדובר במחיר מופקע, שכן בניית סופרמרקט סטנדרטי בגודל של כ-1,500 מ"ר נאמדת בדרך כלל בפחות מ-10 מיליון דולרים.

בכירים בענף צוטטו ב"ניו יורק פוסט" כמי שתמהים על השימוש הנרחב בכספי המסים, וטוענים כי אפילו חנויות יוקרה בלב מנהטן אינן מגיעות לעלויות הקמה שכאלו. העירייה מצדה הבהירה כי הסכום משקף את ההשקעה הנדרשת להקמת המבנה מאפס.

מעבר לעלויות הכספיות, עיקר הביקורת מופנה כלפי מיקום הסניף המתוכנן. החנות העירונית הראשונה עתידה לקום במגרש ריק סמוך ל"לה מרקטה" (La Marqueta) בהארלם, אזור שאינו נחשב ל"מדבר מזון"

נתונים מראים כי ברדיוס של שני בלוקים בלבד מהאתר המיועד פועלים כבר חמישה מרכולים פרטיים, ובטווח של חמישה בלוקים קיימות לא פחות מ-15 חנויות מזון. בעלי העסקים המקומיים טוענים כי המהלך מהווה "סטירת לחי" עבורם, שכן הם נאלצים להתמודד עם עליות במיסי המקרקעין ובמכת גניבות, בעוד שהחנות העירונית תהנה מפטור מלא משכר דירה וממיסים.

נציגי ארגוני הסוחרים והבקתות (בודגות) בעיר מתריעים כי המהלך יוצר תחרות בלתי הוגנת שתפגע אנושות בעסקים הקטנים והעצמאיים, שגם כך נאבקים על הישרדותם. לטענתם, העירייה משתמשת בכספי המסים של אותם בעלי עסקים כדי לסבסד גוף שיתחרה בהם ישירות. מנגד, ראש העיר ממדאני דבק בעמדתו וטוען כי כאשר התאגידים הגדולים שולטים בשרשרת האספקה, המחירים עולים והשכר נשחק. לשיטתו, העירייה חייבת להתערב במקום שבו השוק החופשי נכשל, כדי להבטיח שלתושבים תהיה גישה למוצרי יסוד במחירים שפויים.