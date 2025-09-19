לא סתם שמונה | חוקרים גילו שלכל זרוע של תמנון - תפקיד ייחודי

במחקר חדש ומקיף, שהתפרסם השבוע ב־Scientific Reports, ניתחו מדענים את דפוסי השימוש בזרועות התמנון בסביבה ימית טבעית ומורכבת. המחקר נערך בשיתוף פעולה בין האוניברסיטה האטלנטית של פלורידה (FAU) למעבדה הביולוגית בווּדס הול שבמסצ'וסטס, ונועד להבין כיצד תנועות הזרועות משתלבות בהתנהגותו הכוללת של בעל החיים.

התוצאות מעידות שכל אחת משמונת זרועות התמנון מסוגלת לבצע טווח רחב של משימות, אך בכל זאת קיימת מומחיות מובנית: הזרועות הקדמיות משמשות בעיקר לבדיקה וחקר של הסביבה, בעוד שהזרועות האחוריות אחראיות בעיקר על תנועתיות והנעה. בנוסף, המחקר הדגיש את הגמישות ההתנהגותית של התמנון - בזכות מערכת עצבים מבוזרת, כל זרוע יכולה לבצע מספר תנועות בו-זמנית ולתאם ביניהן, מה שמאפשר יישום של שליטה מוטורית חכמה ומורכבת.

צ'לסי בנטיס, החוקרת הראשית מהמעבדה הימית של FAU, הסבירה כי בטבע ניתן היה לראות דינמיקה מגוונת בשימוש בזרועות: לעיתים זרוע יחידה תופסת טרף, ולעיתים מספר זרועות פועלות יחד כדי לזחול או לבצע את מתקפת "המצנח" - טכניקה יוצאת דופן של לכידת טרף שבה התמנון פורש את זרועותיו ואת הרקמה הדקה בניהן באופן המזכיר מצנח או רשת מעל טרפו, ומבריח דגים או חסרי חוליות מתוך מחבואם ותופס אותם. ממצאי המחקר שופכים אור חדש על מורכבות השליטה וההתנהגות של בע"ח זה, שמהווה מודל ייחודי לחקר מערכות ביולוגיות מתקדמות ומגלה עוד מעט מנפלאות הבריאה.