תרגיל טיסה בינלאומי , זרוע האוויר והחלל ( צילום: אתר צה"ל )

צעד משמעותי לפרויקט הביטחוני האסטרטגי של גרמניה: המטוס החדשני הראשון בפרויקט מטוס הביון הגרמני, המכונה PEGASUS (פיגסוס), נחת בהמבורג, גרמניה.

מטוס זה מוגדר כמטוס SIGINT (מודיעין אותות) , ומטרתו העיקרית היא איסוף מודיעין באמצעות חיישנים מתקדמים. נשיא חברת Hensoldt, יירגן הלדר, ציין בפני DEFENSE POST כי מדובר במטוס מודיעין חדיש, מתקדם ובן הדור הבא. המטוס, המבוסס על מטוס העסקים "בומברדייה גלובל 6000", המריא ממפעלי בומברדייה בוויצ'יטה, קנזס, ונחת במתקני לופטהנזה בהמבורג. כעת הוא נכנס לשלב הקריטי של אינטגרציית מערכות, טיסות מבחן והליכי רישוי.

מטוס מנהלים גלובל 6000 ( צילום: בינה מלאכותית )

הטכנולוגיה שבפנים: חליפת הסיגינט המתקדמת

פרויקט ה-PEGASUS הוא מאמץ משותף של מספר חברות בינלאומיות וגרמניות:

Hensoldt: אחראית על ייצור החיישנים (Sensor Technology).Lufthansa Technik Defense: מבצעת את האינטגרציה של המערכות.Bombardier: יצרנית המטוס.

מהנדסים יתקינו במטוס חליפת סיגינט מתקדמת בשם KALETRON INTEGRAL , בנוסף למערכות משימה בקוקפיט ומערכות תקשורת צבאיות מתקדמות. מסירת המטוס הראשון מהווה ציון דרך לקראת השגת יכולת מבצעית מלאה.

היעד האסטרטגי: הרחבת יכולות הלופטוואפה

על פי התכנון, שני מטוסים נוספים מדגם זה צפויים להגיע לחיל האוויר הגרמני (הלופטוואפה) החל משנת 2027.

מטוסי הביון הללו, שישדרגו משמעותית את יכולת איסוף המודיעין הגרמנית, יקבעו את בסיס האם הקבוע שלהם בצפון גרמניה, באחד מבסיסי הלופטוואפה: HOHN או JAGER.