הם עלו לצניחה ראשונה - והמטוס התרסק מול המשפחות

אחד מאסונות התעופה הקלה הקשים שאירעו בצרפת בשנים האחרונות התרחש סמוך לעיר ננסי, בצפון-מזרח המדינה. מטוס קטן ששימש לפעילות צניחה התרסק ביום ראשון באזור טומבלן, זמן קצר לאחר שהמריא משדה התעופה Nancy-Essey. על פי הרשויות, כל 11 האנשים שהיו על המטוס נהרגו - הטייס, חמישה מדריכי צניחה וחמישה משתתפים שהיו אמורים לבצע קפיצת טנדם ראשונה.

הפרט שהופך את הסיפור לקשה עוד יותר הוא שהאסון התרחש לעיני חלק מבני המשפחות של הנוסעים. לפי שר הפנים הצרפתי, כמה מקרובי המשתתפים שהגיעו לשדה התעופה כדי לצפות בחוויה, ראו את המטוס נופל. הרשויות מסרו כי במקום הופעל סיוע נפשי לבני המשפחות ולעדים.

“המנוע פשוט דמם”

לפי Reuters, עד ראייה סיפר כי המטוס היה בשלב הטיפוס אחרי ההמראה, בסביבות 11:00 בבוקר לפי שעון מקומי, כאשר רעש המנוע נפסק לפתע. לדבריו, הוא לא ראה אש, פיצוץ או סימן ברור אחר לבעיה לפני ההתרסקות.

הפרפקט האזורי, איב סגי, אמר כי המטוס ככל הנראה סבל מתקלה ונפל כמעט אנכית לקרקע. המטוס התרסק כ-300 מטרים בלבד מהמסלול, באזור הסמוך לבתי מגורים ולמרכז מסחרי, אך לא גרם לנפגעים על הקרקע. לדבריו, אילו ההתרסקות הייתה מתרחשת במרחק של כמה עשרות מטרים נוספים, ייתכן שהאסון היה גדול עוד יותר.

רגע לפני קפיצה ראשונה

לפי הדיווחים בצרפת, חמשת המשתתפים היו אנשי סיעוד/אחים ואחיות מאזור ננסי, שהגיעו לחוויית צניחה ראשונה. הם היו אמורים לבצע קפיצות טנדם - כלומר צניחה שבה המשתתף מחובר למדריך מקצועי לאורך כל הקפיצה.

מה שהיה אמור להיות רגע של שחרור והתרגשות הפך בתוך שניות לאסון כבד. ראש עיריית ננסי אמר כי חלק מהמשתתפים הגיעו עם משפחות וחברים שבאו לראות אותם לפני הקפיצה - והיו עדים לנפילה.

החקירה נפתחה: מה גרם למטוס לצנוח?

בשלב זה, הרשויות בצרפת אינן קובעות עדיין מה גרם להתרסקות. לפי AP, המטוס זוהה כ-Pilatus PC-6, מטוס חד-מנועי המשמש בין היתר להטסת צנחנים. לפי שירותי מעקב טיסה, המטוס פנה שמאלה אחרי ההמראה והתרסק פחות מדקה לאחר מכן ליד בתי מגורים.

משרד התובע בפריז מוביל את חקירת ההתרסקות, וכוחות ההצלה והמשטרה סגרו את אזור הזירה. לפי הדיווחים, ההתרסקות התרחשה בעיצומו של גל חום חריג באזור, אך בשלב זה לא ברור אם למזג האוויר היה קשר כלשהו לאסון.

“עוד כמה מטרים - וזה היה פוגע בבתים”

אחד הפרטים הדרמטיים ביותר באירוע הוא המיקום שבו התרסק המטוס. לפי הרשויות, הוא נפל סמוך מאוד לאזור בנוי, ליד שביל אופניים ובקרבת בתי מגורים. למרות שכל הנוסעים נהרגו, לא היו נפגעים נוספים על הקרקע.

בצרפת מתארים את האסון כאחד מאסונות הצניחה הקשים במדינה מזה עשרות שנים. שר התחבורה הצרפתי אמר כי מדובר באסון תעופה חריג במיוחד בתחום הצניחה.