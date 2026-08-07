קרבות רוסיה אוקראינה ( צילום: משרד ההגנה של אוקראינה )

דוחות מודיעין אמריקניים חדשים שפורסמו הלילה (בין חמישי לשישי) בוושינגטון מעלים אזהרה חריגה: נשיא רוסיה ולדימיר פוטין עשוי לנסות לבחון את נחישותה של ברית נאט"ו באמצעות מתקפה מוגבלת נגד אחת המדינות החברות בה במהלך השנים הקרובות. כך דווח ב"וול סטריט ג'ורנל", שחשף הערכות מעודכנות המשנות תחזיות קודמות.

על פי הדיווח, התרחישים האפשריים שנבחנים במערכת המודיעין האמריקנית נעים בין מתקפת סייבר רחבת היקף ועד פלישה קרקעית מצומצמת לאחת ממדינות הברית. ההערכות החדשות מתפרסמות על רקע שינוי בתפיסה האסטרטגית בוושינגטון, שעד לאחרונה הניחה כי פוטין יימנע מלהתגרות במדינה החברה בנאט"ו כל עוד נמשכת הלחימה באוקראינה. גורמים אמריקניים מסבירים כי השינוי בהערכה נובע מחשש גובר בקרמלין מהצטמצמות מרחב הפעולה באוקראינה, לצד לחץ פנימי ברוסיה להציג הישג צבאי משמעותי. במקביל, מתקפות כטב"מים אוקראיניים גורמות לנזק מתרחב לצבא הרוסי ולתעשיית הנפט במדינה, בעוד הישגי הכוחות הרוסיים בחזית נותרים מוגבלים ומלווים באבדות כבדות. מנהיגים בארצות הברית ובאירופה מצביעים גם על סימנים לכך שרוסיה כבר בוחנת את תגובת הברית באמצעות פעולות נקודתיות. בין היתר דווח על טילי שיוט רוסיים שנחתו בשטח פולין ועל כלי טיס בלתי מאוישים שחדרו למרחב האווירי של רומניה, כפי שדיווח כיכר השבת בעבר על אירועים דומים. מזעזע: האיראנים רעבים ללחם - זה הפתרון הנורא שהם מצאו כיכר השבת | 19:00 אכזריות המשטר: אם לילדים נידונה למוות בתלייה בגלל תיעוד אחד אריה רוזן | 15:02 מחסור חמור בתחמושת קריטית לצד האיום הרוסי, מתפרסמים דיווחים מדאיגים בארצות הברית על מחסור חמור בסוגי תחמושת קריטיים הנחוצים לצבא כדי להתמודד עם רוסיה או סין בעימות עתידי. על פי הדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", המחסור במלאים כולל טילים מדויקים לטווח ארוך, מערכות טילים טקטיות של הצבא וטילים קצרי טווח מסוג סטינגר המשמשים נגד כלי טיס. לפי גורמים רשמיים, המלאים של כלי נשק אלו הצטמצמו באופן משמעותי בשל העברות נשק נרחבות לאוקראינה מאז הפלישה הרוסית, וכן כתוצאה מהעימות המתמשך של ארצות הברית עם איראן. הפגיעה במלאים אלו מעמידה בסיכון את היכולת של ארצות הברית לעמוד מול אתגרים צבאיים עתידיים רחבי היקף, כפי שעולה מהניתוח המעמיק שפרסם כיכר השבת על המשבר האסטרטגי.

טראמפ ( צילום: Shutterstock )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה לדיווחים על מחסור בתחמושת ואמר: "יש לנו אספקה בלתי מוגבלת, אז אנחנו במצב מצוין". דבריו של הנשיא באו על רקע הדיווחים המדאיגים על הידלדלות מלאי התחמושת המתקדמת, אך הוא ביקש להרגיע את הציבור האמריקני.

יצוין כי בשיחה עם כתבים בבית הלבן, טראמפ גם העריך כי המערכה מול איראן תסתיים בקרוב יחסית, תוך שהוא חושף פרטים על מגעים מתמשכים עם טהרן. "אני מעורב באופן אישי במשא ומתן עם איראן, אנחנו מתקדמים יפה והסכם עשוי להיחתם בקרוב", מסר הנשיא.

ההערכות החדשות של המודיעין האמריקני מצביעות על שינוי משמעותי בתפיסת האיום הרוסי, ומעלות חששות לגבי יכולת ארצות הברית להגיב ביעילות למתקפה אפשרית על מדינת נאט"ו. המחסור בתחמושת קריטית, לצד האיום הגובר מצד רוסיה, מציבים את הברית האטלנטית בפני אתגרים אסטרטגיים משמעותיים בשנים הקרובות.