במהלך ביקורו בבייג'ינג, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ונשיא סין שי ג'ינפינג עוררו סערה עולמית לאחר שמיקרופון פתוח תיעד שיחה אישית ומרתקת ביניהם, בה דנו באפשרות לחיות עד גיל 150 ואף להשיג חיי נצח.

השיחה יוצאת הדופן נקלטה בדרך לדוכן הכבוד במהלך המצעד הצבאי בכיכר טיין-אן-מן, והתמליל שלה הופץ במהירות ברחבי העולם.

על פי הדיווחים, הקלטה הבלתי מכוונת חשפה את קולו של המתורגמן הסיני-רוסי, שהעביר את דבריו של שי ג'ינפינג: "בעבר, אנשים לעתים רחוקות הגיעו לגיל 70; היום, אומרים שבגיל 70 אתה עדיין ילד".

פוטין לא איחר להגיב, ומתורגמנו תרגם את דבריו: "הודות להתפתחות הביוטכנולוגיה, איברים אנושיים ניתנים להשתלה באופן קבוע, ואנשים יכולים להרגיש צעירים יותר ויותר ואפילו להגיע לאלמוות". בתגובה לדבריו של פוטין, שי ג'ינפינג הוסיף כי "במאה הזו תתקיים האפשרות לחיות עד 150 שנים".

לאחר שהשיחה הודלפה, שני המנהיגים נשאלו על כך בפומבי, ואף אחד מהם לא התחמק מהשאלה. פוטין אישר את הדברים והסביר כי "שיטות ריפוי מודרניות, רפואה, ואפילו כל סוגי הניתוחים הקשורים להחלפת איברים, מאפשרים לאנושות לטפח תקווה שחיים פעילים יתארכו באופן שונה מהיום". הוא אף הזכיר בהקשר זה את ראש ממשלת איטליה לשעבר, סילביו ברלוסקוני, שנפטר ב-2023, וטען כי ברלוסקוני "פיתח באופן פעיל" את נושא אריכות הימים.

עניינו של פוטין באריכות ימים אינו חדש; דווח בעבר כי הוא אובססיבי לנושא, נשען על צוות רופאים אישי וגישה לבית חולים ייעודי, ומעדיף רפואה אלטרנטיבית. בתו של פוטין, האנדוקרינולוגית מריה וורונצובה, מעורבת בתוכנית גנטית ממלכתית שהושקה לפני מספר שנים.

פוטין ציין עוד כי לשינויים בתוחלת החיים יהיו השלכות עמוקות ברחבי העולם, והדגיש כי עד שנת 2050 יהיו יותר אנשים מעל גיל 65 מאשר ילדים בני חמש ושש בעולם, דבר שישפיע חברתית, פוליטית וכלכלית.