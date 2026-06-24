כוחות היבשה של קטאר והצבא הטורקי סיכמו השבוע סדרת תמרונים צבאיים נרחבים בדוחה, שנועדו להקפיץ את רמת המוכנות המבצעית של שני הצבאות.

התרגיל, שכלל תמרונים טקטיים מתקדמים, התמקד באחד האתגרים המורכבים ביותר בשדה הקרב המודרני: לוחמה בשטח בנוי ודיכוי מהומות רחבות היקף.

במסגרת האימונים, הכוחות תרגלו סימולציות של משימות נגד התקוממויות ויישומים מבצעיים בשטח, במטרה להדק את התיאום בין כוחות היבשה של האמיר הקטארי לבין הכוחות הטורקיים.

בכי וצרחות באוויר: יום הכיף הפך לסיוט בגובה 80 מטר דני שפיץ | 10:30

המהלך הצבאי בדוחה התרחש במקביל לשבוע עמוס במיוחד עבור הצבא הטורקי, שקיים באותו הזמן גם תרגיל אווירי משותף עם מצרים.

ההצלחה של התרגיל המשותף מסמנת שלב חדש ביכולת התיאום הטקטית בין המדינות, כשהן מפגינות יכולת תגובה מהירה ומקצועית לתרחישים של הפרות סדר אזרחיות ולוחמה אורבנית מורכבת.