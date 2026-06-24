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בלי לקרוע מכנסיים: התרגיל הנועז של קטאר וטורקיה לחסימת כבישים

שיתוף הפעולה הצבאי בין אנקרה לדוחה עולה מדרגה בתרגיל קרקעי רחב היקף וחסר פשרות | מלוחמה אינטנסיבית בשטח בנוי ועד לתרחישי פיזור מהומות (חדשות בעולם)

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התרגיל הנועז של קטאר וטורקיה לדיכוי מהומות (צילום: מסך)

כוחות היבשה של קטאר והצבא הטורקי סיכמו השבוע סדרת תמרונים צבאיים נרחבים בדוחה, שנועדו להקפיץ את רמת המוכנות המבצעית של שני הצבאות.

התרגיל, שכלל תמרונים טקטיים מתקדמים, התמקד באחד האתגרים המורכבים ביותר בשדה הקרב המודרני: לוחמה בשטח בנוי ודיכוי מהומות רחבות היקף.

התרגיל הנועז של קטאר וטורקיה לדיכוי מהומות
התרגיל הנועז של קטאר וטורקיה לדיכוי מהומות| צילום: צילום: צבא קאטר וטורקיה

במסגרת האימונים, הכוחות תרגלו סימולציות של משימות נגד התקוממויות ויישומים מבצעיים בשטח, במטרה להדק את התיאום בין כוחות היבשה של האמיר הקטארי לבין הכוחות הטורקיים.

המהלך הצבאי בדוחה התרחש במקביל לשבוע עמוס במיוחד עבור הצבא הטורקי, שקיים באותו הזמן גם תרגיל אווירי משותף עם מצרים.

ההצלחה של התרגיל המשותף מסמנת שלב חדש ביכולת התיאום הטקטית בין המדינות, כשהן מפגינות יכולת תגובה מהירה ומקצועית לתרחישים של הפרות סדר אזרחיות ולוחמה אורבנית מורכבת.

טורקיהמהומותחסימת כבישיםתרגיל צבאיקאטר
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