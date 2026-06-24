הדג עם השפתון האדום: היצור המוזר ש"צועד" על קרקעית הים

דג העטלף אדום השפתיים ( צילום: Shutterstock )

בעומק המים סביב איי גלאפגוס שבאוקיינוס השקט חי אחד הדגים החריגים ביותר שהתגלו אי פעם. שמו המדעי הוא Ogcocephalus darwini, אך רוב האנשים מכירים אותו בשם "דג העטלף אדום השפתיים" (Red-lipped Batfish). הסיבה לכינוי ברורה מיד במבט ראשון: שפתיו צבועות באדום עז, כאילו מרח עליהן שכבה עבה של שפתון.

אך המראה המוזר הוא רק תחילת הסיפור. הדג שמעדיף ללכת בניגוד לרוב הדגים, דג העטלף אינו שחיין מוצלח במיוחד. סנפיריו משמשים אותו יותר כרגליים מאשר כאמצעי שחייה. במקום לנוע בחופשיות במים, הוא משתמש בסנפירים כדי "לצעוד" על קרקעית הים, לזחול בין הסלעים והחול ולחפש מזון. לא, זה לא באיראן: התיעוד המזעזע שמסעיר את הרשתות - גם מאסק צייץ מחדש כיכר השבת | 23.06.26 ההליכה האיטית הזו מאפשרת לו לחסוך אנרגיה ולהתמקד באיתור טרף קטן החי בקרקעית. חכה מובנית על הראש אחד המאפיינים המדהימים ביותר של הדג הוא איבר מיוחד הבולט מראשו. מדובר במעין "חכת דיג" זעירה שהתפתחה מאחד הסנפירים שלו. באמצעותה הוא מושך אליו יצורים קטנים כמו סרטנים, תולעים ודגים זעירים. כאשר הטרף מתקרב מתוך סקרנות, דג העטלף פותח את פיו במהירות ושואב אותו פנימה. מדובר בשיטת ציד מתוחכמת במיוחד, המזכירה את קרובי משפחתו ממשפחת דגי החכאי.

הדג המשונה ( צילום: Shutterstock )

למה יש לו שפתיים אדומות?

זו אחת השאלות המסקרנות ביותר סביב המין הזה. למרות שהשפתיים האדומות הפכו לסימן ההיכר שלו, המדענים עדיין אינם יודעים בוודאות מה מטרתן.

יש המשערים כי הצבע הבולט מסייע לזיהוי בין בני אותו מין בזמן רבייה, בעוד אחרים סבורים שמדובר באות חזותי המאפשר תקשורת בין פרטים החיים על קרקעית הים החשוכה יחסית. נכון להיום, התשובה המדויקת עדיין אינה ידועה.

תושב מפורסם של איי גלאפגוס

דג העטלף אדום השפתיים חי בעיקר באזור איי גלאפגוס, קבוצת האיים שהתפרסמה בזכות בעלי החיים המיוחדים הנמצאים בהן. למעשה, שמו המדעי של הדג, darwini, ניתן לו כמחווה למדען שגילה את האיים וערך בהם את מחקריו.

האיים הללו ידועים במגוון יוצא דופן של בעלי חיים שהתפתחו בבידוד במשך שנים, ודג העטלף הוא אחד המייצגים הבולטים ביותר של אותה ייחודיות.